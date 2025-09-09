Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuviai tarptautinėse konkūrų varžybose Lenkijoje pateko tarp prizininkų

2025-09-09 17:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 17:11

Lenkijoje vyko 3 žvaigždučių kategorijos tarptautinės konkūrų varžybos, kur dalyvavo ir 4 lietuviai.

Matas Petraitis | „Stop“ kadras

Lenkijoje vyko 3 žvaigždučių kategorijos tarptautinės konkūrų varžybos, kur dalyvavo ir 4 lietuviai.

0

Matas Petraitis su Cornet‘s Cloud 145 cm aukščio kliūčių konkūre iškovojo 3-ią vietą ir uždirbo 4350 eurų. Su Casaltina lietuvis jaunų žirgų (6-7 metų) 120/125 cm kliūčių konkūruose du kartus buvo 2-as, sykį – 4-as ir pelnė dar 920 eurų.

Andrius Petrovas su Bonneville 6-7 metų žirgų 120/125 cm kliūčių konkūruose iškovojo net 3 pergales, su Chandanie pasiekė 2 pergales 120 cm kliūčių konkūruose, su Kendžiu buvo 4-as 135 cm kliūčių konkūre, su Balou d‘Mour TW buvo 6-as 6-7 metų žirgų 120/125 cm kliūčių konkūre, o su Qarath van Paebroek Z liko 9-as 150 cm kliūčių trasoje. A. Petrovas per šiuos startus iš viso uždirbo 4195 eurus.

Trojus Rimkevičius su Calimero W buvo 4-as 130 cm kliūčių konkūre ir gavo 300 eurų, o Laura Martinavičiūtė su Modest van den Eik 140 cm kliūčių konkūre buvo 7-a ir pelnė 160 eurų.

Tos pačios kategorijos varžybose Belgijoje dalyvavo Ričardas Vismeris. Lietuvis su Diamond Blue 5-6 metų žirgų 115/125 cm kliūčių konkūre buvo 8-as, o 110/120 cm kliūčių konkūre – 11-as. Taip pat R. Vismeris su Pikachu SR užėmė 11-ą vietą 5-6 metų žirgų 115/125 cm kliūčių įskaitoje. Lietuviui atiteko 122,5 euro.

