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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Mėgėjai

Lietuva, laikykis! Prasideda masinis kotų matavimas. Ir šįkart – kilometrais!

REKLAMA / 2026-11-13 08:30 / šaltinis: tv3.lt
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Ironvytas ir Myndė kviečia į tokį sporto iššūkį, po kurio frazė „žiūrėk, kokį kotą šiandien išbėgau“ skambės visiškai normaliai. Lietuviai ruošiasi matuotis kotais, tik šįkart ne centimetrais, o kilometrais. Ir kas keisčiausia – už įspūdingiausius dar ir prizus dalins!

Lietuva, laikykis! Prasideda masinis kotų matavimas. Ir šįkart – kilometrais! (nuotr. Cbet)

Ironvytas ir Myndė kviečia į tokį sporto iššūkį, po kurio frazė „žiūrėk, kokį kotą šiandien išbėgau“ skambės visiškai normaliai. Lietuviai ruošiasi matuotis kotais, tik šįkart ne centimetrais, o kilometrais. Ir kas keisčiausia – už įspūdingiausius dar ir prizus dalins!

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Kelnės lieka užsegtos. GPS – įjungiamas.

Paprastai po bėgimo žmonės tikrina pulsą, tempą ir nubėgtus kilometrus. Šįkart svarbiau bus pasižiūrėti, ar gavosi panašu į kotą.

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Lietuvoje prasideda konkursas „Išbėk kotą“, kurio esmė tokia absurdiška, kad net sunku suprasti, kodėl niekas to nesugalvojo anksčiau.

Įsijungi „Strava“ ar kitą GPS programėlę ir bėgi, eini arba mini dviratį taip, kad tavo maršrutas žemėlapyje nupieštų penį. Rezultatą užfiksuoji ekrano nuotraukoje ir įkeli į isbekkota.lt.

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Dydis svarbu. Bet ne visada!

Konkurse šešios kategorijos. „Didžiausias aparatas“ – tiems, kurių ambicijos netelpa į vieną rajoną. „Miniukas“ – nes ne visiems reikia kilometrų, kad padarytų įspūdį. „Tiesiausias“ – precizikos mėgėjams.

O jei išėjo kreivas? Sveikiname! Pirmą kartą gyvenime kreivas kotas gali tapti tavo didžiausiu privalumu. Tam net yra atskira kategorija – „Kreivas, bet savas“. 

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Dar yra „Aerodinaminis“ ir „Menininko ranka“. Taigi šansų turi net tie, kuriems anatomija ir geometrija niekada nebuvo stiprioji pusė.

Ir už visą šitą grožį – prizai. Kas savaitę išrenkami šeši nugalėtojai, kurių kiekvienas gauna 100 eurų vertės prizą.

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Pagalvokite. Už tokius piešinius mokyklos sąsiuvinio paraštėse galėjai gauti pastabą. Dabar už juos gali gauti prizą. Laikai keičiasi. Jei skamba kaip pokštas, įsitikinti galima čia.

Konkursas vyks nuo lapkričio 13 iki gruodžio 13 dienos. Gal Vilniuje kas nors išbėgs tokį aparatą, kad jis drieksis per tris rajonus? O gal mažame miestelyje atsiras entuziastas, kuriam piešiant savąjį paprasčiausiai pritrūks gatvių?

Viena aišku – šįkart nesvarbu, ką turi tarp kojų. Svarbu, ką sugebi jomis nupiešti!

Ir jeigu kas nors paklaus, pas ką ilgesnis, pirmą kartą gyvenime galėsi visiškai rimtai atsakyti:

„Aštuoni kilometrai.“

Gairės:
Vilnius
bėgimas
ironvytas

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Gairės:
Vilnius
bėgimas
ironvytas
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