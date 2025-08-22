Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Lietuva – Islandija tiesiogiai: paskutinis testas prieš Europos čempionatą

2025-08-22 09:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-22 09:20

Lietuvos krepšinio rinktinė šį vakarą Alytuje pabaigs pasirengimą Europos krepšinio čempionatuiRimo Kurtinaičio auklėtiniai sausakimšoje arenoje priims Islandijos krepšininkus.

Lietuvos krepšinio rinktinė šį vakarą Alytuje pabaigs pasirengimą Europos krepšinio čempionatuiRimo Kurtinaičio auklėtiniai sausakimšoje arenoje priims Islandijos krepšininkus.

16

Susitikimą nuo 19:30 val. tiesiogiai stebėkite portale tv3.lt ir per TV3.

Po šio susitikimo trenerių štabas turėtų apsispręsti ir dėl galutinio rinktinės 12-tuko, vyksiančio į Senojo žemyno pirmenybes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki šio vakaro Lietuvos krepšininkai kontrolinių rungtynių cikle žengė kone idealiai – buvo iškovotos penkios pergalės paeiliui: 89:68 nugalėta Estija, 91:70 – Turkija, 77:54 – Sakartvelas, 109:105 – Latvija ir 94:72 – Slovėnija.

Tiesa, prieš dvi dienas – trečiadienį Vilniuje – Lietuvos rinktinė 81:84 įtemptose rungtynėse apmaudžiai krito prieš Turkiją.

Naujausi FIBA reitingai Lietuvai skiria 4 vietą, treneris apie tai išsakė savo nuomonę.

„Turėjome susirinkimą su komanda ir palietėme tą klausimą. Džiugina, kad mus pradėjo laikyti „mėsa“. Nelabai seku kas ką kalbą ir vertina. Džiugu, kad esame pakelti į tokį aukštį ir tai įpareigoją tą kartelę apginti. Galbūt netgi viršyti. Garastas kartodavo, kad jeigu nori pasiekti maksimumą, tuomet turi statyti sau uždavinį neįmanomą. Jūs žinote mano gyvenimo filosofiją, mus tenkina pergalės. Treniruojamės puikiai ir tai reiks pernešti į oficialias rungtynes“, – kalbėjo R.Kurtinaitis.

Pirmąsias Senojo žemyno pirmenybių rungtynes lietuviai žais rugpjūčio 27-ąją (trečiadienį), 13:30 val. prieš Didžiąją Britaniją.

Lietuvos rinktinės Europos čempionato tvarkaraštis:

  • 08.27 (13:00 val.) Lietuva – Jungtinė Karalystė
  • 08.29 (16:00 val.) Lietuva – Juodkalnija
  • 08.30 (13:00 val.) Lietuva – Vokietija
  • 09.01 (20:00 val.) Lietuva – Suomija
  • 09.03 (16:00 val.) Lietuva – Švedija

Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rungtynes Europos čempionate parodys tv3.lt ir TV3 televizija, o daugiau čempionato rungtynių rasite Go3.

 

Dovilė Šakalienė (nuotr. Elta)
Užfiksavo, ką vakar ministrė Dovilė Šakalienė veikė po darbų: rankose – ypatingas atributas (14)
Gitanas Nausėda, Lietuvos krepšinio rinktinė
Gyvai rinktinę Suomijoje stebėsiančiam Nausėdai netiks tik kova: „Rezultatas turi būti“ (42)
Lietuva – Turkija (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Pirmas niuksas: Lietuvos rinktinė paskutinę akimirką nusileido Turkijai (91)
Lietuvos krepšinio rinktinė (nuotr. Elta)
Lietuva užtikrintai nugalėjo ir Slovėniją (45)

Tikslas
Tikslas
2025-08-22 13:29
Islandija krepšiny nežinoma. Norima, kad į EČ rinktinė po pergalės vyktų su pakilia nuotaika.
Atsakyti
Jonas
Jonas
2025-08-22 14:18
O kas tas Rubštavičius?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
