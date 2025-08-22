Lietuva – Islandija tiesiogiai: paskutinis testas prieš Europos čempionatą

Susitikimą nuo 19:30 val. tiesiogiai stebėkite portale tv3.lt ir per TV3.
Po šio susitikimo trenerių štabas turėtų apsispręsti ir dėl galutinio rinktinės 12-tuko, vyksiančio į Senojo žemyno pirmenybes.
Iki šio vakaro Lietuvos krepšininkai kontrolinių rungtynių cikle žengė kone idealiai – buvo iškovotos penkios pergalės paeiliui: 89:68 nugalėta Estija, 91:70 – Turkija, 77:54 – Sakartvelas, 109:105 – Latvija ir 94:72 – Slovėnija.
Tiesa, prieš dvi dienas – trečiadienį Vilniuje – Lietuvos rinktinė 81:84 įtemptose rungtynėse apmaudžiai krito prieš Turkiją.
Naujausi FIBA reitingai Lietuvai skiria 4 vietą, treneris apie tai išsakė savo nuomonę.
„Turėjome susirinkimą su komanda ir palietėme tą klausimą. Džiugina, kad mus pradėjo laikyti „mėsa“. Nelabai seku kas ką kalbą ir vertina. Džiugu, kad esame pakelti į tokį aukštį ir tai įpareigoją tą kartelę apginti. Galbūt netgi viršyti. Garastas kartodavo, kad jeigu nori pasiekti maksimumą, tuomet turi statyti sau uždavinį neįmanomą. Jūs žinote mano gyvenimo filosofiją, mus tenkina pergalės. Treniruojamės puikiai ir tai reiks pernešti į oficialias rungtynes“, – kalbėjo R.Kurtinaitis.
Pirmąsias Senojo žemyno pirmenybių rungtynes lietuviai žais rugpjūčio 27-ąją (trečiadienį), 13:30 val. prieš Didžiąją Britaniją.
Lietuvos rinktinės Europos čempionato tvarkaraštis:
- 08.27 (13:00 val.) Lietuva – Jungtinė Karalystė
- 08.29 (16:00 val.) Lietuva – Juodkalnija
- 08.30 (13:00 val.) Lietuva – Vokietija
- 09.01 (20:00 val.) Lietuva – Suomija
- 09.03 (16:00 val.) Lietuva – Švedija
