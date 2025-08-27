Lietuva – Didžioji Britanija tiesiogiai: stebėkite pirmąsias Europos čempionato rungtynes

Rungtynes nuo 13 val. tiesiogiai stebėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Lietuviai kontrolinių rungtynių cikle nugalėjo Estiją, Sakartvelą, Latviją ir Slovėniją, Islandiją bei pasidalino po pergalę su Turkija.
Treneriai iki pat paskutinės akimirkos sprendė, kokį 12-tuką vešis į Europos čempionatą. Galiausiai vėlų šeštadienio vakarą pranešta, jog į pirmenybes nevyks Eimantas Bendžius, Kristupas Žemaitis ir Mantas Rubštavičius.
R. Kurtinaičio komanda rungtyniauja B grupėje, kurios kovos rengiamos Tamperėje (Suomija). Šioje grupėje dar lauks Vokietijos, Suomijos, Juodkalnijos ir Švedijos iššūkiai.
Prieš čempionato pradžią FIBA paskelbtame reitinge lietuviai matomi penktoje vietoje. Ketvirta skirta Graikijai, trečia – Prancūzijai, antra – Vokietijai, pirma – Serbijai.
Lietuvos rinktinės Europos čempionato tvarkaraštis:
- 08.29 (16:00 val.) Lietuva – Juodkalnija
- 08.30 (13:00 val.) Lietuva – Vokietija
- 09.01 (20:00 val.) Lietuva – Suomija
- 09.03 (16:00 val.) Lietuva – Švedija
