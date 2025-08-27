Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Lietuva – Didžioji Britanija tiesiogiai: stebėkite pirmąsias Europos čempionato rungtynes

2025-08-27
2025-08-27 08:00

Ilgai trukęs laukimas – baigtas. Lietuvos krepšinio rinktinė pradeda medalių medžioklę Europos krepšinio čempionate, o pirmasis Rimo Kurtinaičio komandos varžovas – Didžiosios Britanijos komanda.

Ilgai trukęs laukimas – baigtas. Lietuvos krepšinio rinktinė pradeda medalių medžioklę Europos krepšinio čempionate, o pirmasis Rimo Kurtinaičio komandos varžovas – Didžiosios Britanijos komanda.

0

Rungtynes nuo 13 val. tiesiogiai stebėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Lietuviai kontrolinių rungtynių cikle nugalėjo Estiją, Sakartvelą, Latviją ir Slovėniją, Islandiją bei pasidalino po pergalę su Turkija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Treneriai iki pat paskutinės akimirkos sprendė, kokį 12-tuką vešis į Europos čempionatą. Galiausiai vėlų šeštadienio vakarą pranešta, jog į pirmenybes nevyks Eimantas Bendžius, Kristupas Žemaitis ir Mantas Rubštavičius. 

R. Kurtinaičio komanda rungtyniauja B grupėje, kurios kovos rengiamos Tamperėje (Suomija). Šioje grupėje dar lauks Vokietijos, Suomijos, Juodkalnijos ir Švedijos iššūkiai.

Prieš čempionato pradžią FIBA paskelbtame reitinge lietuviai matomi penktoje vietoje. Ketvirta skirta Graikijai, trečia – Prancūzijai, antra – Vokietijai, pirma – Serbijai.

Lietuvos rinktinės Europos čempionato tvarkaraštis:

  • 08.29 (16:00 val.) Lietuva – Juodkalnija
  • 08.30 (13:00 val.) Lietuva – Vokietija
  • 09.01 (20:00 val.) Lietuva – Suomija
  • 09.03 (16:00 val.) Lietuva – Švedija

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuva – Islandija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Rinktinės išlydėtuvės – pergalingos: Lietuva palaužė Islandijos rinktinę (53)
Gitanas Nausėda, Lietuvos krepšinio rinktinė
Gyvai rinktinę Suomijoje stebėsiančiam Nausėdai netiks tik kova: „Rezultatas turi būti“ (42)
Lietuva – Turkija (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Pirmas niuksas: Lietuvos rinktinė paskutinę akimirką nusileido Turkijai (91)
Lietuvos krepšinio rinktinė (nuotr. Elta)
Lietuva užtikrintai nugalėjo ir Slovėniją (45)

