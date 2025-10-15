„Lietkabelis“ – „Ratiopharm“ tiesiogiai: stebėkite Europos taurės rungtynes

Susitikimo pradžia – 19:00 val., jį tiesiogiai žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.
Tarptautinį sezoną panevėžiečiai pradėjo netikėta pergale namuose prieš Stambulo „Bešiktaš“ 85:79, tačiau antrosiose rungtynėse pripažino Chemnico „Niners“ pranašumą 67:86.
Ulmo klubas kol kas laimėjo abejas rungtynes – išvykoje palaužė Ankaros „Turk Telekom“ (96:93), o namuose 103:96 palaužė „Panionios“.
„Manau, kad neliko nė vieno žaidėjo iš praėjusių kartų, kai prieš juos žaidėme. Bet vis tiek tai – jauna, greita komanda, greitai bėganti. Jie turi kažkiek panašumų ir su Chemnico „Ninners“. Abi Vokietijos komandos žaidžia panašų stilių, tad laukia tikrai sunki kova“, – prieš rungtynes kalbėjo Gabrielius Maldūnas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!