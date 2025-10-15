Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

„Lietkabelis“ – „Ratiopharm“ tiesiogiai: stebėkite Europos taurės rungtynes

2025-10-15 18:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-15 18:00

Panevėžio „Lietkabelio“ krepšininkai tęsia kovas Europos taurės turnyre. Nenado Čanako auklėtiniai trečiadienį namuose priima Ulmo „Ratiopharm“ ekipą iš Vokietijos.

Panevėžio „Lietkabelio“ krepšininkai tęsia kovas Europos taurės turnyre. Nenado Čanako auklėtiniai trečiadienį namuose priima Ulmo „Ratiopharm“ ekipą iš Vokietijos.

REKLAMA
0

Susitikimo pradžia – 19:00 val., jį tiesiogiai žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Tarptautinį sezoną panevėžiečiai pradėjo netikėta pergale namuose prieš Stambulo „Bešiktaš“ 85:79, tačiau antrosiose rungtynėse pripažino Chemnico „Niners“ pranašumą 67:86.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ulmo klubas kol kas laimėjo abejas rungtynes – išvykoje palaužė Ankaros „Turk Telekom“ (96:93), o namuose 103:96 palaužė „Panionios“.

„Manau, kad neliko nė vieno žaidėjo iš praėjusių kartų, kai prieš juos žaidėme. Bet vis tiek tai – jauna, greita komanda, greitai bėganti. Jie turi kažkiek panašumų ir su Chemnico „Ninners“. Abi Vokietijos komandos žaidžia panašų stilių, tad laukia tikrai sunki kova“, – prieš rungtynes kalbėjo Gabrielius Maldūnas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gabrielius Maldūnas (nuotr. SCANPIX)
Gabrielius Maldūnas: apie dar vieną vokišką iššūkį, Europos taurės išskirtinumą ir patirtį
„Lietkabelis“ (nuotr. LKL)
Chemnice „Lietkabelis“ sugėrė triuškinamą pralaimėjimą (8)
Panevėžio „Lietkabelio“ (nuotr. LKL.lt)
„Lietkabelio“ tarptautinio sezono starte – puiki pergalė prieš Turkijos vicečempionus (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų