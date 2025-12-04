„Lietkabelis“ krito prieš Sabonio treniruojamą klubą

Dovis Bičkauskis ir Jamelas Morrisas išvedė „Lietkabelį“ į priekį 5:1. Tiesa, svečiai ėmė artėti (6:7), o Kameronas McGusty rezultatą persvėrė – 8:7. Komandos apsikeitė keliomis tiksliomis atakomis, „Lions“ liko priekyje (14:11), baudų pro šalį Tautvydo Sabonio kariauna taip pat nešvaistė – 16:11. Rezultatą švelninti ėmė Fardawsas Aimaqas bei Paulius Danusevičius (15:16), o po pirmo kėlinio ir Justo Furmanavičiaus metimo „Lietkabelis“ pirmavo 17:16.
Chassonas Randle‘as smeigė tris tritaškius (25:17), o Gabrieliui Maldūnui atsakė Karolis Lukošiūnas – 27:19. Jamelas Morrisas truktelėjo į priekį panevėžiečius (25:27), kol galiausiai lygino rezultatą – 27:27. Lietuvis pridėjo dar vieną „Lions“ tritaškį (32:27), o Londono komanda vėl atitrūko – 36:27.
Po pertraukos „Lions“ išlaikė kontrolę savo rankose (42:27), o panevėžiečių puolimas toliau strigo. Skirtumas artėjo prie triuškinamo (52:34), tiesa, legionieriai bandė įnešti šviesos „Lietkabeliui“ – 39:52. Po trijų ketvirčių panevėžiečiai vis dar turėjo gana solidų deficitą – 49:61.
M.Flowersas mažino deficitą (51:61), bet „Lions“ atsakė keturiais taškais paeiliui. J.Morriso lyderystės buvo maža šeimininkams, paskutinės minutės nieko nekeitė.
„Lietkabelis“: Jamelas Morrisas 22 (4/11 trit.), Paulius Danusevičius 10 (7 atk. kam.), Michaelas Flowersas 7, Gabrielius Maldūnas 6.
„Lions“: Deane‘as Williamsas ir Tarikas Phillipas – po 15, Chassonas Randle‘as 13, Jonathanas Williamsas ir Kameronas McGusty – po 8, Karolis Lukošiūnas 5 (1/1 dvit., 1/2 trit., 4 atk. kam., 8 n.b.).
