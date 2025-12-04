 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Lietkabelis“ krito prieš Sabonio treniruojamą klubą

2025-12-04 19:31 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-04 19:31

Panevėžio „Lietkabelis“ (2/7) pralaimėjo lietuvišką Europos taurės akistatą, nes namie 61:74(17:16, 10:20, 22:25, 12:13) krito prieš Tautvydo Sabonio treniruojamą ir Karolio Lukošiūno atstovaujamą Londono „Lions“ (4/5).

Panevėžio „Lietkabelis“ (2/7) pralaimėjo lietuvišką Europos taurės akistatą, nes namie 61:74(17:16, 10:20, 22:25, 12:13) krito prieš Tautvydo Sabonio treniruojamą ir Karolio Lukošiūno atstovaujamą Londono „Lions“ (4/5).

REKLAMA
0

Dovis Bičkauskis ir Jamelas Morrisas išvedė „Lietkabelį“ į priekį 5:1. Tiesa, svečiai ėmė artėti (6:7), o Kameronas McGusty rezultatą persvėrė – 8:7. Komandos apsikeitė keliomis tiksliomis atakomis, „Lions“ liko priekyje (14:11), baudų pro šalį Tautvydo Sabonio kariauna taip pat nešvaistė – 16:11. Rezultatą švelninti ėmė Fardawsas Aimaqas bei Paulius Danusevičius (15:16), o po pirmo kėlinio ir Justo Furmanavičiaus metimo „Lietkabelis“ pirmavo 17:16.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Chassonas Randle‘as smeigė tris tritaškius (25:17), o Gabrieliui Maldūnui atsakė Karolis Lukošiūnas – 27:19. Jamelas Morrisas truktelėjo į priekį panevėžiečius (25:27), kol galiausiai lygino rezultatą – 27:27. Lietuvis pridėjo dar vieną „Lions“ tritaškį (32:27), o Londono komanda vėl atitrūko – 36:27.

REKLAMA
REKLAMA

Po pertraukos „Lions“ išlaikė kontrolę savo rankose (42:27), o panevėžiečių puolimas toliau strigo. Skirtumas artėjo prie triuškinamo (52:34), tiesa, legionieriai bandė įnešti šviesos „Lietkabeliui“ – 39:52. Po trijų ketvirčių panevėžiečiai vis dar turėjo gana solidų deficitą – 49:61.

REKLAMA

M.Flowersas mažino deficitą (51:61), bet „Lions“ atsakė keturiais taškais paeiliui. J.Morriso lyderystės buvo maža šeimininkams, paskutinės minutės nieko nekeitė.

„Lietkabelis“: Jamelas Morrisas 22 (4/11 trit.), Paulius Danusevičius 10 (7 atk. kam.), Michaelas Flowersas 7, Gabrielius Maldūnas 6.

„Lions“: Deane‘as Williamsas ir Tarikas Phillipas – po 15, Chassonas Randle‘as 13, Jonathanas Williamsas ir Kameronas McGusty – po 8, Karolis Lukošiūnas 5 (1/1 dvit., 1/2 trit., 4 atk. kam., 8 n.b.).

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų