 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Kotryna Teterevkova pateko į Europos čempionato finalą – iki Lietuvos rekordo pritrūko vos 0.01 sek.

2025-12-04 20:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 20:41

Liubline (Lenkija) vykstančiame Europos plaukimo čempionate trumpame (25 m ilgio) baseine į dar vieną finalą bandė patekti Kotryna Teterevkova.

Kotryna Teterevkova | Dariaus Kibirkščio nuotr.

Liubline (Lenkija) vykstančiame Europos plaukimo čempionate trumpame (25 m ilgio) baseine į dar vieną finalą bandė patekti Kotryna Teterevkova.

REKLAMA
0

Lietuvė dalyvavo savo pagrindinės rungties – 200 m plaukimo krūtine – pusfinalyje. Pirmajame plaukime startavusi K. Teterevkova po pirmųjų metrų išsiveržė į 2-ą poziciją. Vėliau lietuvė prarado keletą vietų ir įpusėjus distancijai yrėsi 5-a. Likus 50 m lietuvė vis dar buvo 5-a. Po paskutinio posūkio K. Teterevkova pakilo į 4-ą poziciją ir buvo per 0.01 sek. nuo Lietuvos rekordo (2:20.49)!

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po antrojo pusfinalio plaukimo tapo aišku, kad K. Teterevkova bendroje įskaitoje užėmė 7-ą vietą ir pateko į finalą.

REKLAMA
REKLAMA

Pusfinalyje išsiskyrė airė Ellie McCartney (2:18.81) ir britė Angharad Evans (2:18.84). Kiek labiau atsiliko trečią vietą užėmusi vokietė Anna Elendt (2:19.50).

REKLAMA

Į finalą nepateko 100 m rungties čempionė estė Eneli Jefimova, likusi 10-a (2:23.10). Tiesa, estės dar laukia 50 m sprintas, kur ji vadinama pagrindine Rūtos Meilutytės varžove kovoje dėl aukso.

Į finalą patekusios sportininkės:

Ryte atrankoje K. Teterevkova distanciją baigė per 2 min. 22.57 sek. ir užėmė 8-ą vietą. Ji yra ir šios rungties Lietuvos rekordininkė (2:20.48).

REKLAMA
REKLAMA

Moterų 200 m plaukimo krūtine finalas vyks penktadienį 20.12 val.

Būtent šioje rungtyje K. Teterevkova yra pasiekusi didžiausią karjeros laimėjimą – 2022 m. ji pelnė Europos čempionato bronzą 50 m ilgio baseine. Tuo tarpu trumpame baseine ji tokių laimėjimų dar neturi.

Greičiausiai atrankoje plaukė britė Angharad Evans (2:20.83). Antra buvo airė Ellie McCartney (2:21.39), trečia – rumunė Daria Asaftei (2:21.50).

Smiltė Plytnykaitė su nauju karjeros rekordu (2:27.68) buvo 20-a tarp 22 dalyvių. Iki pusfinalio lietuvei trūko 2.11 sek.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų