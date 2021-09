Lewiso Hamiltono komandos draugu taps talentingasis George‘as Russellas

23-ejų britas komandoje pakeis Valtterį Bottą, kuris nuo kito sezono gins „Alfa Romeo“ komandos garbę.

Pranešama, kad G. Russellas su „Mercedes“ pasirašė ilgalaikį kontraktą.

„Man tai yra ypatinga diena tiek iš profesinės, tiek iš asmeninės pusės. Tiesa, viduje verda labai daug skirtingų emocijų.

Esu be galo laimingas, jog galėsiu ginti tokios komandos kaip „Mercedes“ garbę. Vis tik, iš kitos pusės, tai taip pat reiškia, kad turėsiu atsisveikinti su savo draugais „Williams“ komandoje. Per šiuos metus mes tapome tarsi šeima. Didžiuojuosi, kad turėjau galimybę ginti šios komandos garbę.

Meluočiau, jei sakyčiau, kad negalvoju apie artėjantį sezoną. Tai yra milžiniška galimybė, kurią bandysiu išnaudoti kaip įmanoma geriau. Tiesa, privalau suprasti, kad man reikės išmokti labai daug naujų dalykų“, – po sutarties pasirašymo kalbėjo G. Russellas.

✍️ @GeorgeRussell63 will race for the Team alongside @LewisHamilton from the 2022 F1 season! pic.twitter.com/pcyOqlSxdi