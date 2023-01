Leščinskaitė pasiekė geriausią Lietuvos biatlonininkių rezultatą šiame pasaulio taurės sezone

Pirmą pergalę nuo 2018-2019 m. sezono asmeninėje rungtyje šventė italė Lisa Vittozzi. Ji uždengė visus 20 taikinių, išvengė baudos minučių ir finišavo per 40 min. 5.9 sek. Antra buvo taip pat šaudykloje neklydusi prancūzė Lou Jeanmonnot (+39.0 sek.), trečia – sezono lyderė prancūzė Julia Simon (+45.2), kuriai laimėti sutrukdė gauta baudos minutė.

The wait is over! Exactly 4 years after her last victory, @lisa_vittozzi returns to the very top 💥 Great day also for @FedFranceSki with @Lou_Jml and Julia Simon on the podium



