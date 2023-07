Lenktynių metu žuvo nepilnametis dviratininkas: velionio atstovai prašo tik vieno

Šeštadienį lenktynėse buvo suplanuoti du etapai. Iš pradžių vyko 2,9 km atskiro starto lenktynės, kuriose J.Venzo lyderiui pralaimėjo 19 sek.

Vėliau šeštadienį sportininkai stojo į 94,1 km grupines lenktynes. Deja, jau pirmajame rate lenktynės buvo nutrauktos, o į trasą iškviesti gelbėtojai. Pranešta, kad J.Venzo nuokalnėje dideliu greičiu krito nuo dviračio ir yra sunkiai sužeistas.

J.Venzo būdamas kritinės būkles išgabentas į Linco miesto ligoninę. Deja, išgelbėti jo gyvybės nepavyko.

„Su ašaromis akyse turime jums pranešti, kad mūsų jaunasis dviratininkas Jacopo paliko mus... Jis lenktynėse Austrijoje krito nuo dviračio ir patyrė mirtinus sužalojimus. Jacopo buvo neeilinis vaikinas. Jo laukė šviesi ateitis sporte, jam visas gyvenimas dar buvo prieš akis...

Visa mūsų komanda nori išreikšti užuojautą Jacopo šeimai, giminėms ir draugams. Norime paprašyti gerbti Jacopo šeimos privatumą ir leisti jiems gėdėti... Nuo šiol danguje turėsime dar vieną angelą sargą, kuris saugos mus. Jacopo, dėkojame tau už visą kartu praleistą laiką. Tu net neįsivaizduoji, kaip mums tavęs trūks“, - rašoma J.Venzo atstovautos „Campana Imballagi-Geo & Tex-Trentino“ komandos pranešime.

A 17-year old italian cyclist Jacopo Venzo passed away following a crash on stage 1 of 48° Junioren Rundfahrt (Austria). There are no words to describe this tragedy. Our thoughts are with his family, friends, team, race organizers and the whole cycling community.

It is with great sadness that we have read the news of the death of Jacopo Venzo, junior rider for Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino, following a crash that occurred during the first stage of the Junioren Rundfahrt. Rest in peace, Jacopo. pic.twitter.com/OBnQ2UPg5E