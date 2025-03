Lenktynėse Ispanijoje teisėjams prireikė peržiūrėti Jasiūno starto įrašą ir koreguoti rezultatą

Pirmąją Kadize, Ispanijoje, vykstančių „Andalūzijos olimpinės savaitės“ varžybų dieną lenktynėms neįvykus dėl per silpno vėjo, antrąją dieną sportininkai turėjo progą atsigriebti – buvo įvykdytos 4 lenktynės silpno, tačiau lenktyniavimui ant vandens jau tinkamo vėjo sąlygomis.

„Pradžioje buvo įvykdytos dvi priešvėjinės-pavėjinės lenktynės prie 7-10 mazgų vėjo, o tada dvejos slalomo rungties lenktynės prie 10-15 mazgų vėjo. Antrose slalomo lenktynėse atrodė, kad gerai startavau, tačiau jas atšaukė, nes teisėjai identifikavo, kad dalis dalyvių starto liniją kirto anksčiau nei turėtų. Tas buvo logiška – tikrai nemažai žmonių startavo prieš mane. Tačiau tada netikėtai išankstinio starto nuobaudą skyrė ir man.“, – netikėta paskutinių dienos lenktynių eiga dalinosi R. Jasiūnas.

Pasak sportininko, tai galėjo būti nemaloni dienos pabaiga, tačiau treneris paprašė teisėjų peržiūrėti starto įrašą, kad būtų patikrinta, ar nuobauda R. Jasiūnui skirta teisingai.

„Peržiūrėję įrašą teisėjai patys pamatė, kad aš nebuvau tarp tų sportininkų, kurie startavo per anksti ir patys paprašė atstatyti man rezultatą pagal tai, kaip tą leidžia taisyklės. Bet, aišku, man būtų buvę žymiai smagiau, jei tas lenktynes man tiesiog būtų leidę suplaukti ant vandens“, – pasakoja R. Jasiūnas.

Po keturių lenktynių R. Jasiūnas užima 5 vietą tarp 36 konkurentų. Taip pat Lietuvai atstovaujantis J. Bernotas šiuo metu užima 24 vietą.

„Šiandien vienose lenktynėse nefinišavau – labai ilgai prastovėjau patekęs į per silpno vėjo zoną. Dar vienose lenktynėse starto liniją kirtau kiek per anksti. Būtų buvęs labai geras startas, deja, „atskridau“ keliomis akimirkomis per anksti. Bet kuriuo atveju, kadangi šiose varžybose startuoju vėl po tam tikros pertraukos, treniruočių čia neturėjau, tai į šias varžybas žiūriu labiau kaip į treniruotę. Svarbu išsinagrinėti, ką galiu patobulinti jau dabar, kur reikės ilgesnio ir kryptingesnio darbo vėliau“, – dalinosi J. Bernotas.

„Andalūzijos olimpinės savaitės“ varžybos yra antrosios šio sezono ir naujojo olimpinio ciklo varžybos IQFOIL burlenčių klasės buriuotojams. Šį sezoną jie pradėjo su pakeista, sumažinta, nebe 9, o 8 kvadratinių metrų bure.

Kone iškart po „Andalūzijos olimpinės savaitės“ varžybų sportininkai startuos antrajame IQFOIL žaidynių etape, kuris taip pat vyks Kadize.