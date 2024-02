Lenkijos rinktinės treneris po pralaimėjimo lietuviams: „Gerai žaidėme tik pirmas 17 minučių“

Pastarosios strategas Igoris Miličičius pripažino, kad jo auklėtiniai gerai žaidė tik pirmoje susitikimo dalyje.

„Turime pasveikinti lietuvius su tikrai pelnyta pergale. Buvome solidūs pirmas 17 minučių, bet užbaigti pirmos mačo dalies sėkmingai nepavyko. Po didžiosios pertraukos darėme daug klaidų. Neprilygome fiziškumu ir psichologiškai mūsų varžovui. Jie tiesiog išstūmė mus iš pozicijų ir leidome rinktis taškus antraisiais šansais. Be priežiūros liko daug metikų, o tai kainavo brangiai. Belieka iš to pasimokyti“, – kalbėjo treneris.

Lietuviai daug metė iš trijų taškų zonos. Ar bandėte rizikuoti?

Žinojome, kad jie turi gerus metikus, tad tai buvo akcentuojama. Buvo situacija, kai rotavomės ne ant metančio žmogaus, o palikome laisvą metiką. To negali būti. Palikome per daug erdvės metikams. Neapsigynėme ir vienas prieš vieną. Turime būti brandesni ir taktiškai. Tikrai norėjome sustabdyti metikus kaip Giedraitis. Kad ir kiek jis metė laisvas – buvo per daug. Pirmasis jo metimas buvo fantastiškas, bet vėliau metė laisvas.

Europos čempionato atranka: Lietuva – Lenkija (60 nuotr.) Margiris Normantas (nuotr. FIBA) Mateušas Ponitka (nuotr. FIBA) Deividas Sirvydis (nuotr. FIBA) +56 Edgaras Ulanovas (nuotr. FIBA) Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė (nuotr. FIBA) Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Rokas Giedraitis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Igoris Miličičius (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Igoris Miličičius (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Tomas Balaišis-Sėkla (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Tomas Balaišis-Sėkla (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Kazys Maksvytis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Kazys Maksvytis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Kazys Maksvytis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Osvaldas Olisevičius (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuva – Lenkija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Sirgaliai (Fotobankas) Sirgaliai (Fotobankas) Sirgaliai (Fotobankas) Sirgaliai (Fotobankas) Sirgaliai (Fotobankas) Sirgaliai (Fotobankas) Osvaldas Olisevičius (Fotobankas) Sirgaliai (Fotobankas) Sirgaliai (Fotobankas) Sirgaliai (Fotobankas) Sirgaliai (Fotobankas) Lietuvos krepšinio rinktinė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Edgaras Ulanovas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Rokas Giedraitis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ąžuolas Tubelis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Ar nustebino O.Olisevičius žaidimas?

Tikrai nenustebino. Akcentavome jį. Turėjome būti labiau disciplinuoti ir nepalikti jo laisvo. Kartą aplink jį nieko nebuvo trijų metrų atstume. Turime tai gludinti. Aišku turėjome mažai treniruočių, bet nesu patenkintas tuo, ką pademonstravome.

Kaip vertinate, kad žaidimą atrankoje, nors vietą čempionate jau turite?

Esu laimingas, kad žaidžiame. Turime įeiti į ritmą. Nežinau, kas pateks iš mūsų grupės. Tai nėra mūsų problemos. Galbūt kažkas tuo pasinaudos. Mes naudojame šias rungtynes, kaip pasirengimą olimpinei atrankai. Surinkome pagrindinius žaidėjus, kad išgautume chemiją komandoje. Mes ilgai nežaidėme ir šios rungtynės mums yra patirtis prieš laukiančias kovas.

Kokios galimybės, kad NBA žaidėjai, J.Sochanas ar B.Podziemskis, ateityje prisijungs prie rinktinės?

Nenoriu kalbėti apie šansus. Žmonės federacijoje dirba, kad turėtume papildymo. Tikiuosi, kad turėsime geriausią įmanomą sudėtį.