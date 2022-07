Lengvosios atletikos pasaulio čempionate – netikėti australės ir brazilo triumfai

Moterų šuolių į aukštį rungties finale užfiksuota staigmena – australė Eleanor Patterson ir pasaulio uždarų patalpų čempionė iš Ukrainos Jaroslava Mačuchich įveikė 2,02 m aukštį, tačiau ukrainietį tai padarė antruoju bandymu, o australė – pirmuoju bei iškovojo aukso medalį. Trečią vietą užėmė italė Elena Vallortigara, pirmuoju bandymu įveikusi 2 metrų aukštį.

Vyrų 1500 metrų rungties finale vieną didžiausių sensacijų pasaulio čempionate britas Jake’as Wightmanas, distanciją įveikęs per 3 min. 29.23 sek. ir aplenkęs olimpinį čempioną norvegą Jakobą Ingebrigtseną, distanciją įveikusį per 3 min. 29.47 sek. Bronzos medalį iškovojo ispanas Mohamedas Katiras (3:29.90).

TACTICS 👏 ON 👏 POINT @JakeSWightman 🇬🇧 kicks to 3:29.23 and defeats Jakob Ingebrigtsen 🇳🇴 to claim world 1500m gold!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/ZJ9htQAHbA — World Athletics (@WorldAthletics) July 20, 2022

Vyrų 400 metrų su kliūtimis rungtyje triumfavo brazilas Alisonas Dos Santosas, pagerinęs čempionatų rekordą – 46.29 sek. Antras liko amerikietis Rai Benjaminas (48.89 sek.), o trečias – amerikietis Trevoras Bassittas (47.39 sek.).