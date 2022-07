Pasaulio lengosios atletikos čempionate: JAV sprinterių dominavimas ir pergalė paskutiniu šuoliu

Antrąjį čempionato vakarą paaiškėjo greičiausias 2022 m. žmogus. Vakaras prasidėjo nuo vyrų 100 m bėgimo pusfinalių, kur rezultatai buvo kur kas prastesni nei atrankoje. Čia nugalėjo jamaikietis Oblique Seville‘as (9.90 sek.), o favoritas amerikietis Fredas Kerley (10.02) užfiksavo tik 5-ą laiką. Tokijo olimpinis čempionas italas Lamontas Marcellis Jacobsas pusfinalyje taip ir nestartavo dėl šlaunies traumos, o už finalo borto liko jamaikietis Yohanas Blake‘as, atrankoje pasaulio jaunimo rekordą sumušęs botsvanietis Letsile Tebogo ir Kanados žvaigždė Andre De Grasse‘as.

Vienas garsiausių JAV sprinteriu Y. Blake‘as buvo toks nusivylęs savo pasirodymu, kad specialioje zonoje atsisakė bendrauti su žurnalistais, pareikšdamas, kad dabar yra prastos nuotaikos. Toliau nuėjęs sportininkas kalbėjo su savimi, kratė galvą ir negalėjo patikėti tuo, kad nepateko į finalą. Y. Blake'as su Tysonu Gay iki šiol dalijasi antro greičiausio visų laikų žmogaus titulą (9.69 sek.).

Finale amerikiečiai viską sustatė į savo vietas ir pradžiugino sirgalius visų spalvų medaliais. Auksą iškovojo ir favorito statusą pateisino F. Kerley (9.86), kuriam tai buvo pirmas pasaulio čempiono titulas prestižinėje rungtyje. Tuo pagrindiniu jo konkurentu vadintas tautietis Trayvonas Bromellas turėjo tenkintis bronza (9.88), mat jį dar aplenkė Marvinas Bracy (9.88). Sidabro likimas paaiškėjo tik po fotofinišo – M. Bracy už T. Bromellą buvo greitesnis 0.002 sek.

Dramatiškai klostėsi vyrų šuolių į tolį rungtis. Kinas Jiananas Wangas po 5 šuolių tebuvo 6-as (8,03 m), tačiau driokstelėjo paskutiniu mėginimu – nušoko net 8,36 m ir iškovojo čempiono titulą. Į antrą vietą jis nustūmė graiką Miltiadį Tentoglou (8,32), į trečią – šveicarą Simoną Ehammerį (8,16). Be medalio liko kubietis Maykelis Masso (8,15).

Wang Jianan who made the world record in men's long jump got the gold metal🥇🪙 at the #WorldAthleticsChampionships. #China pic.twitter.com/M88dOTEgoz