Lemiamą mačą pralaimėjusi Lietuvos moterų krepšinio rinktinė vėl liko be Europos čempionato

Pastarąjį kartą lietuvės Europos čempionate buvo žaidusios 2015-aisiais.

Lietuvės apylygiai pradėjo mačą, bet netrukus itin strigo abejose aikštės pusėse. O ukrainietės surengė įspūdingą spurtą 15:0 ir po pirmojo kėlinio pirmavo 24:12.

Antrajame kėlinyje lietuvės atsigavo ir po kelių tritaškių jau buvo šalia varžovių. Kamilė Nacickaitė čia pat taikliu metimu galiausiai ir išlygino rezultatą. Netrukus jos perėmė iniciatyvą ir susikrovė pranašumą jau savo naudai (42:40).

Bet po pertraukos į aikštę ukrainietės sugrįžo nusiteikusios kur kas kovingiau. Lietuvės ėmė byrėti ir vėl varžovės spurtavo, šįsyk 10:0.

O mūsiškės per beveik 7 min. kėlinyje buvo įmetusios vos 3 taškus.

Galiausiai Gintarė Petronytė nutraukė prastą atkarpą, bet atsakymų turėjo ir Ukraina, kurios prieš lemiamą mačo kėlinį pirmavo (63:50).

