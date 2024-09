Legendinis Tysonas: „Kai kuriuos atletus reikia apsaugoti nuo jų pačių, nes jie verčiau mirtų nei pasiduotų“

Prieš savo lapkričio 15 d. kovą su Jake'u Paulu, M.Tysonas pasirodė laidoje „It Is What It Is“, kur aptarė įvairias temas, tarp jų ir D.White'o planus dėl boksų renginių organizavimo.

Neseniai D.White'as vėl išreiškė susidomėjimą„ Zuffa Boxing“ projektu, o M.Tysonas mano, kad UFC prezidento organizacinis stilius puikiai tiks boksui.

„Tai bus geriausias dalykas boksui, kaip ir UFC. Jei esi UFC ir žiūrovai nušvilpia kovą, tu to vaikino daugiau nematysi. Jo kita kova bus kažkur Pietų Dakotoje. Tik geros kovos. Jei neturėsi geros kovos, daugiau nebesugrįši į UFC“, – teigė M.Tysonas.

M.Tysonas konkrečiai paminėjo Shakurą Stevensoną kaip boksininką, kurio kovos kartais nepatinka sirgaliams. Neseniai Sh.Stevensonas gynė WBC lengvo svorio čempiono titulą kovoje su Artemu Arutyunjanu, bet ši kova buvo kritikuojama dėl mažo aktyvumo.

Lapkričio mėnesį pats M.Tysonas grįš į ringą, kai susikaus su J.Paulu. Ši dvikova taip pat sulaukė nemažai kritikos dėl M.Tysono amžiaus – jam jau 58-eri metai, o J.Paului – tik 27-eri. Nors M.Tysonas kovoja pirmą kartą nuo 2005-ųjų, prieš trejus metus jis dalyvavo parodomojoje kovoje su Roy'u Jonesu jaunesniuoju. Tą patį vakarą J.Paulas nugalėjo buvusią NBA žvaigždę Nate'ą Robinsoną.

Paklaustas apie J.Paulo kaip boksininko sugebėjimus, M.Tysonas atsakė trumpai: „Nežinau... Jis patobulėjo nuo tada, kai pirmą kartą kovojo. Jis pirmą kartą kovojo mano vakare prieš ketverius metus, niekas tada jo nežinojo. Taigi, aš jį pradėjau ir, greičiausiai, aš jį ir užbaigsiu“.

Dauguma kritikos dėl šios kovos yra susijusi su M.Tysono sveikata. Ši kova turėjo įvykti liepą, bet dėl sveikatos problemų ji buvo atidėta.

M.Tysonas tiesiogiai nekalbėjo apie savo sveikatos būklę, tačiau, kai jo buvo paklausta, ar NFL žaidėjas Tua Tagovailoa turėtų tęsti karjerą po daugybės smegenų sukrėtimų, jo atsakymas galėjo atspindėti ir jo paties mintis: „Kai kuriuos atletus reikia apsaugoti nuo jų pačių, nes jie verčiau mirtų nei pasiduotų“.