LeBronas Jamesas nervai neatlaikė: įžeidinėjusius sirgalius teisėjams teko išvaryti

Tiesa, po rungtynių milijonus peržiūrų surinko ne tik L.Jameso žaidimo epizodai, bet ir neįprastas incidentas pratęsimo metu. Likus žaisti apie pustrečios minutės L.Jamesas nusivedė teisėją Rodney Mottą prie dviejų „Pacers“ fanų ir liepė juos išvaryti iš aikštės. Teisėjas po trumpo pokalbio su sirgaliais liepė jiems palikti areną.

L.Jameso apkaltintas vyriškis tik iškėlė rankas ir nesuprato, ko iš jo reikalaujama, o šalia sėdėjus mergina tiesiog kraipė galvą. Išeinant iš aikštės, vyriškis sarkastiškai šypsojosi, o mergina imitavo verkimą.

Spaudos konferencijoje po rungtynių L.Jamesas neatskleidė, ką konkrečiai jam pasakė sirgaliai: „Jų gestai ir žodžiai peržengė ribą. Nepadorių gestų ir žodžių toleruoti negalima. Yra skirtumas tarp to, kai aistringai palaikai savo komandą, nenorėdamas varžovų pergalės, ir to, kai tiesiog pradedi sakyti tokius dalykus, kurių aš pats niekada neištarčiau krepšinio sirgaliui“.

LeBron unhappy with some fans courtside in Indiana pic.twitter.com/1Ud3B69G1E