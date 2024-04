Latvijos krepšininkai pateko į Paryžiaus olimpiadą: ar paseksime broliukų pavyzdžiu?

Latviai turnyrą pradėjo B grupėje, kur be didesnių problemų įveikė visus sutiktus varžovus. Mūsų kaimynai 21:16 nugalėjo mongolus, 21:10 – Naująją Zelandiją ir 21:12 – Egiptą.

Daugiausiai vargo latviai turėjo pusfinalyje, kai buvo atsidūrę ant prarajos ribos, bet galiausiai po pratęsimo 15:14 įveikė olandus. Pagrindinio rungtynių laiko pabaigoje rezultatas ilgą laiką buvo 13:13, o komandos iššvaistė daug progų išplėšti pergalę. Panašiai klostėsi ir pratęsimas. Po kelių nesėkmingų atakų olandai galiausiai pelnė tašką (13:14) ir buvo per žingsnį nuo finalo, bet tada Nauris Miezis pataikė iš toli ir išplėšė pergalę.

𝙈𝙄𝙀𝙕𝙄𝙎 𝙄𝙎 𝘼 𝙆𝙄𝙇𝙇𝙀𝙍



Reigning Olympic gold medalist stay alive on a @Maurice_Lacroix buzzer beater #3x3OQT



Latvia 🇱🇻 will play for a spot in Paris pic.twitter.com/PSiOA4Ptkv REKLAMA REKLAMA April 14, 2024

Finale tiek daug įtampos jau nebuvo. Latviai 19:14 nugalėjo austrus ir pateko į Paryžiaus olimpiadą.

REIGNING GOLD MEDALISTS LATVIA 🇱🇻🥇 ARE BACK TO THE OLYMPICS#3x3OQT pic.twitter.com/T0E7XGMAVv REKLAMA April 14, 2024

„Kai Lasmanis patyrė traumą, visi buvo išsigandę, bet mes įrodėme, kad turime didelius „kiaušinius“, - sakė N.Miezis.

Latvijos rinktinei be N.Miezio dar atstovavo Agnis Čavaras, Francis Lacis ir Zigmaras Raimo. Latviai vertėsi be Karlio Lasmanio ir Edgaro Krūminio.

Paryžiuje latviai gins 2021 m. iškovotą olimpinių čempionų titulą.

Moterų atrankos turnyre legionierių prisikvietusi Azerbaidžano rinktinė iškovojo bilietą į olimpiadą – finale po pratęsimo 18:17 įveikė lenkes.