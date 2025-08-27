Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Latvija – Turkija tiesiogiai: stebėkite kaimynų startą Europos čempionate

2025-08-27 17:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-27 17:15

Europos čempionatą pergale atidarė Lietuvos rinktinė, prie starto linijos stoja ir vieni šeimininkų.

Europos čempionatą pergale atidarė Lietuvos rinktinė, prie starto linijos stoja ir vieni šeimininkų.

REKLAMA
0

Vienas įdomiausių pirmojo turo susitikimų – Latvijos mačas prieš Turkiją, kuris turėtų kaitinti aistras Rygoje.

Latviai per pasirengimą pasiekė dvi pergales ir patyrė tris pralaimėjimus, tačiau palaikomi savų aistruolių nestokos ambicijų. Tuo tarpu turkai startavo dviem nesėkmėmis, bet vėliau pasiekė tris pergales, vieninteliai parklupdydami lietuvius (84:81).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Turkai medalių didžiuosiuose turnyruose iškovoję nėra nuo 2010-ųjų ir sieks tai pakeisti užaugus Alpereno Šenguno žvaigždei. Latviai apskritai praleido 2022-ųjų pirmenybes, tad ambicijų taip pat nestokos.

Rungtynes, kurios 18.00 val. startuos Rygoje, jums sekti padės portalas tv3.lt.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Valančiūnas | BNS nuotr.
Pergalingame fone – įspūdingas Jono Valančiūno pasiekimas (4)
Lietuva – Turkija (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Pirmas niuksas: Lietuvos rinktinė paskutinę akimirką nusileido Turkijai (91)
Lietuviai po pratęsimo galiausiai palaužė Latvijos rinktinę (44)
Jonas Valančiūnas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Prieš latvių iššūkį Valančiūnas įvardino 3 pagrindinius rinktinės tikslus (1)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų