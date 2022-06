LaMelo turės naują trenerį: juo tapo „Warriors“ asistentas

Finaliniame interviu etape, kuriame kandidatai bendravo su Michaelu Jordanu, lygos legendai geriausią įspūdį paliko būtent K. Atkinsonas, kuris šio proceso metu pranoko Mike'ą D'Antoni, taip pat dalyvavusi finaliniame kandidatų atrankos etape.

K. Atkinsonas yra antrasis Steve'o Kerro asistentas San Francisko „Golden State Warriors“ komandoje, kuris šią vasarą paliko trenerių štabą ir perėmė kitos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) ekipos vairą.

Prieš tai tą padarė Mike'as Brownas, kuris tapo naujuoju Domanto Sabonio treneriu Sakramento „Kings“.

2016–2020 m. K. Atkinsonas treniravo Bruklino „Nets“, su kuria tik sykį prasibrovė į atkrintamąsias ir iškrito pirmajame etape.

„Hornets“ neseniai atsisveikino su buvusiu vyr. treneriu Jamesu Borrego, su kuriuo ekipa antrus metus paeiliui pasiekė įkrintamąsias, tačiau ten nusileido Atlantos „Hawks“ ekipai.

Klubo vadovai tuo neliko patenkinti, kaip ir jaunimo tobulėjimu.

Rytų konferencijos reguliarųjį sezoną Šarlotės komanda baigė dešimta (43/39).

