Ekstra klasė: nesustabdomas Curry atvedė „Warriors“ į pergalę NBA finale

43 taškus pelnęs snaiperis 107:97 (27:28, 22:26, 30:24, 28:19) atvedė Oaklando ekipą į pergalę prieš Bostono „Celtics“ ir išlygino NBA finalų serijos rezultatą 2:2.

Pirmajame rungtynių ketvirtyje abi ekipos keitėsi sėkmingais epizodais puolime ir nei viena komanda nesusikrovė didesnio pranašumo (27:28).

Įdomu, kad abiejų komandų lyderiai – S. Curry ir Jaysonas Tatumas jau pirmajame kėlinyje buvo surinkę po 12 taškų.

Didžioji dalis antrojo kėlinio buvo geresnė „Warriors“ atletams.

Oaklando krepšininkai nors ir nepasididindavo pranašumo, bet išlaikydavo trapų kelių taškų pranašumą bei pirmaudavo.

Visgi antrojo kėlinio pabaigoje „Celtics“ surengė spurtą 0:10 ir po Derricko White‘o tikslaus baudos metimo Bostono krepšininkai pirmavo 7 taškais (42:49).

Po šio „Celtics“ spurto „Warriors“ nekrito į didesnę duobę, tačiau „Celtics“ išlaikė trapų penkių taškų pranašumą (49:54).

Time-Lord with his second rejection of the first half! pic.twitter.com/Mam8NWjxQz — NBA (@NBA) June 11, 2022

Trečiojo kėlinio eiga, lyginant su pirmaisiais dviem ketvirčiais, pernelyg nepasikeitė.

Didžiąją ketvirčio dalį abi ekipos keitėsi taikliais metimais bei „Celtics“ taip ir nepavykdavo susikurti dviženklio pranašumo.

Ketvirčio pabaigoje S. Curry pataikę tritaškį atšokdamas atgal, po kurio komandos daugiau nebepataikė, ir „Warriors“ 79:78 po kurio laiko pirmavo.

Stephen Curry is up to 33 PTS 🔥



6 3PM through 3 quarters on ABC pic.twitter.com/drUaSZ0sPv — NBA (@NBA) June 11, 2022

Ketvirtojo kėlinio pradžioje, atrodė, kad „Celtics“ vėl sužais įspūdingą ketvirtąjį kėlinį ir neleis „kariams“ švęsti pergalės jų namų teritorijoje. Beveik įpusėjus kėliniui J. Tatumo vedami „Celtics“ pirmavo 86:91.

Tačiau tada „Warriors“ krepšininkai stojo į šturmą.

Andrew Wigginsas, Klay Thompsonas, o prie jų vėliau prisijungė ir S. Curry pataikė savo metimus.

Buvęs lygos MVP S. Curry per paskutines 4 minutes pelnė 10 taškų bei nepakartojo pirmųjų rungtynių scenarijaus, kai „Warriors“ ketvirtajame kėlinyje palūžo.

107:97 pergalę šventė „Golden State Warriors“.

43 points x Steph Curry 💦 pic.twitter.com/4W8BousFOA — NBA (@NBA) June 11, 2022

Serijoje iki 4 pergalių – lygu 2:2.

Penktosioms rungtynėms NBA finalas keliasi atgal į Oaklandą.

„Warriors“: S. Curry 43 (7/14 trit., 10 atk. kam.), K. Thompsonas 18, A. Wigginsas 17 (16 atk. kam.), Jordanas Poole‘as 14.

„Celtics“: J. Tatumas 23 (11 atk. kam., 6 rez. perd., 8/23 met.), Jaylenas Brownas 21 (6 atk. kam.), Marcusas Smartas 18 (5 rez. perd.), D. White‘as 16 (3/5 trit.).