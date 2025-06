Laima Vladson žengia į aštuntfinalį „Roland Garros“ jaunių turnyre – teniso gerbėjai žavisi lietuvės žaidimu

Lietuvos teniso talentė 17-metė Laima Vladson (ITF jaunių-22, WTA-1241) antrajame rate per 71 minutę 6:4, 6:2 įveikė bendraamžę ispanę Neus Torner Sensano (ITF jaunių-37, WTA-1289).

Mačo pradžioje tenisininkės po du kartus laimėjo varžovių padavimų serijas. Vėliau lietuvė realizavo ir trečią „break pointą“, po kurio susikrovė pergalingą pranašumą.

Antrojo seto pradžioje L. Vladson taip pat pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsiliko 0:2. Visgi, nuo to momento lietuvė ėmė dominuoti korte ir laimėjo visus 6 likusius geimus.

Lietuvės startas šių metų turnyre jau spėjo palikti įspūdį teniso fanams. Vieni L. Vladson lygina su Jelena Ostapenko , kiti – su Ana Konjuh .

Can't recall the last time I watched a Junior player at Grand Slam level and was as instantly blown away than by Laima Vladson of Lithuania today - beat Zolotareva in straight sets.



The forehand just takes your breath away, its a flamethrower of a groundstroke. BH swing path and…