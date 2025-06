Laima Vladson su partnere žengė į „Roland Garros“ jaunių dvejetų aštuntfinalį

Pirmajame sete abu duetai turėjo po vieną „break pointą“. Kinės savo šansą penktajame geime iššvaistė, o lietuvė su amerikiete aštuntajame geime nesuklydo ir atitrūko.

Antrojo seto pradžioje L. Vladson su C. Jauffret atsiliko 1:4. Septintajame geime lietuvė su porininke nerealizavo 3 „break pointų“ ir buvo sunkioje padėtyje (2:5). Visgi, per likusią seto dalį L. Vladson su C. Jauffret sugebėjo laimėti dvi varžovių padavimų serijas, pačios užtikrintai padavinėjo kamuoliuką ir spurtu 5:0 įtvirtino pergalę.

Turnyro aštuntfinalyje lietuvė su porininke bandys nugalėti argentinietę Luną Marią Cinalli ir amerikietę Julietą Pareją.

Vienetuose 17-metė L. Vladson (ITF jaunių-22, WTA-1241) jau anksčiau pateko į aštuntfinalį, kur susitiks su metais vyresne bulgare Rositsa Denčeva (ITF jaunių-44, WTA-439).

