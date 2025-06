Deividas Malūkas po klaidos „IndyCar“ lenktynėse Detroite atsiprašė čempionato lyderio Alexo Palou

Detroite (JAV) vykusiose lenktynėse lietuvis pavėlavo stabdyti ir trenkėsi į čempionato lyderį Alexą Palou. Pastarasis po kontakto nebeturėjo galimybių tinkamai įvažiuoti į siauros trasos posūkį ir rėžėsi į barjerus. Netrukus tapo aišku, kad A. Palou lenktynės – baigtos.

„Tai tikrai nebuvo tyčinis veiksmas. Tiesiog susi*****. Blokavau priekinius ratus. Atsiprašau Alexo Palou ir jo komandos“, – rašė D. Malūkas, pripažinęs, kad jam šioje situacijoje tiesiog pritrūko patirties.

No intention here. I f****d up. Locked my fronts. Sorry to @AlexPalou and the #10 crew. https://t.co/L7J3yLwxhK