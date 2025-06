Laima Vladson po permainingos kovos ir lietaus pertraukos „Roland Garros“ aštuntfinalyje nusileido bulgarei

Lietuvė jau mačo pradžioje laimėjo varžovės padavimų seriją. Antrajame geime L. Vladson atlaikė 4 „break pointus“, vėliau „sausai“ laimėjo bulgarės padavimų seriją ir pirmavo net 4:0. Deja, šeštajame geime jau lietuvė „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją, o aštuntajame geime galutinai prarado visą turėtą pranašumą. Devintajame geime L. Vladson nutraukė prastą atkarpą ir realizavo „break pointą“ (5:4). Deja, savo padavimais lietuvė seto neužbaigė (5:5), o dvyliktajame geime pralaimėjo ir lemtingą savo padavimų seriją.

Antrojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Penktajame geime lietuvė realizavo dar vieną „break pointą“, netrukus atitrūko 4:2, tačiau tada mačą teko pristabdyti dėl lietaus. Po pertraukėlės lietuvė nerealizavo „break pointo“ ir pralaimėjo 4 geimus iš eilės. L. Vladson nepadėjo ir medicininė pertraukėlė dėl kojos skausmų.

Humidity dragged Dencheva–Vladson into a slog even before the rain. On paper Rositsa's quite underranked on clay, so it's encouraging to see her translate it to the second Slam QF. I had Laima pegged to make the final from the bottom half and tough to see her fade after the MTO. pic.twitter.com/t4KSJQZN2F