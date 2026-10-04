Labutis Indonezijos turnyre prasibrovė tarp 16 geriausiųjų

Pijus Labutis 2-0 įveikė vokietį Manfredą Ruhfassą, 2-0 pranoko graiką Alexą Kazakį, 2-1 įveikė estą Denisą Grabę ir pateko į pagrindinį atkrintamųjų varžybų etapą. Šešioliktfinalyje P. Labutis 2-0 susitvarkė su Yi Hsuanu Sunu iš Taivano, bet aštuntfinalyje 0-2 turėjo pripažinti ispano Francisco Sanchezo Ruizo pranašumą.
Galutinėje įskaitoje P. Labutis pasidalino 9-ą vietą. Lietuviui atiteko 2400 JAV dolerių.
Jokūbas Silantjevas 2-0 įveikė vietinį žaidėją Ramadi Dhoni, 0-2 pralaimėjo albanui Eklentui Kaci ir 0-2 nusileido kinui Wangui Mingui.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 150 tūkst. JAV dolerių.
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