L.Dončičių „maudęs“ ir L.Jamesą dengęs M.Buzelis: „Per pastaruosius 4-5 mėnesius apie krepšinį sužinojau daugiau nei per visą savo gyvenimą“

Starto penkete susitikimą pradėjęs M.Buzelis sužaidė karjeros mačą. Puolėjas per 30 minučių pelnė 31 tašką (7/8 dvit., 5/10 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 atšokusius, perėmė 1 kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, padarė 2 klaidas, 5 sykius prasižengė.

Rūbinėje netrūko džiaugsmo, juoko ir šėlionių, o pats M.Buzelis liko šlapias nuo vandens.

Kai atėjo laikas pokalbiams su žiniasklaida, M.Buzelio komandos draugas Joshas Giddey negalėjo neįsiterpti tarp M.Buzelio ir žurnalisto.

„Bulls“ gynėjas išgirdo, kad M.Buzelis nejaučia vadinamosios „naujoko sienos“, ir tuoj pat nusijuokė, kartu pasakydamas tiesą.

„Jis meluoja, – sakė J.Giddey. – Aš pats ne taip seniai buvau šviežias naujokas, bandantis rasti savo kelią Oklahomoje 2021–2022 m. sezone. Aš ne tik pajutau tą sieną, bet ji dar ir atgal smogė.

Mano naujoko sezono pradžia buvo chaotiška – viskas vyko 100 mylių per valandą greičiu, bet palaipsniui žaidimas pradėjo lėtėti. Man prireikė kelių mėnesių, kol tas jausmas atėjo. Tą „naujoko sieną“ tikriausiai pajutau maždaug sezono viduryje – gruodį ar sausį. Ji truko turbūt kelias savaites, o tada ateina antras kvėpavimas ir suvoki, kad prieš atvykdamas į NBA niekas nėra žaidęs tiek daug rungtynių, todėl ilgainiui prie to pripranti.

Jaučiu, kad kiekvienas tai patiria. Daug vaikinų apie tai kalba – tai tikras dalykas.“

Bet ne M.Buzelio pasaulyje.

Nors prieš rungtynes su „Lakers“ jis buvo pelnęs vienženklį taškų skaičių ketveriose iš šešerių rungtynių, per tą laiką iš trijų taškų zonos pataikydamas vos 24 procentus metimų ir gaudamas vis mažiau minučių, M.Buzelis nebuvo linkęs pripažinti, kad būtų atsitrenkęs į kokią nors sieną.

„Žmonės gali sakyti, ką nori, – sakė M.Buzelis. – Aš nesu atsitrenkęs į sieną. Jaučiu, kad aikštėje turiu geros energijos. Buvo rungtynių, kur puolime man nesisekė, bet taip jau būna. Gynyboje, manau, atrodžiau tikrai gerai.“

Savo žodžius jis pagrindė kaip reikiant – triuškinančioje pergalėje pelnė rekordinį 31 tašką. Ir tai nebuvo vienintelis asmeninis rekordas – J.Giddey užfiksavo trigubą dublį, atlikęs net 17 rezultatyvių perdavimų (karjeros rekordas), taip pat pelnęs 15 taškų ir atkovojęs 10 kamuolių.

Tuo metu Coby White'as pratęsė savo įspūdingą atkarpą, surinkdamas net 36 taškus.

Tačiau didžiausias dėmesys vis tiek buvo skiriamas M.Buzeliui – ypač po to, kai šios išvykos metu jis jau spėjo dengti Keviną Durantą, DeMarą DeRozaną ir dabar LeBroną Jamesą.

„Esu konkurencingas žmogus, – sakė M.Buzelis. – Žinojau, kad turiu eiti ir kautis. Tai smagu. Man patinka ši patirtis dengiant tokius stiprius varžovus. Tai buvo gera savaitė man gynyboje. Reikia žengti toliau.“

Ir mokytis iš visko, ką patiria, ką, pasak jo, ir daro, net jei tai vyksta per ugnį.

„Galima žiūrėti tiek vaizdo įrašų, kiek nori, bet žaisti aikštėje – visai kas kita, – sakė M.Buzelis. – Prieš tokį vyruką kaip KD turi kautis ir jam tai apsunkinti. Būti fiziškas, apsunkinti kiekvieną priėmimą, ir kiekvieną kartą mesti jam iššūkį.“

Kitą vakarą Sakramente M.Buzelis rungtynes pradėjo starto penkete, tačiau po pertraukos jau sėdėjo ant atsarginių suolo ir antroje rungtynių pusėje žaidė vos kiek daugiau nei tris minutes. Vyriausiasis treneris Billy Donovanas tai paaiškino tiesiog tuo, kaip susidėliojo rungtynių poros.

Visgi M.Buzelis turėjo minus 10 naudingumo koeficientą ir atrodė, kad sunkumų kilo jau nuo pirmųjų minučių.

Tai priminė, kad stabiliausias naujokų bruožas – jų nestabilumas.

Bet ilgai laukti nereikėjo – M.Buzelis greitai atsitiesė ir nušlavė visas pastarųjų savaičių puolimo problemas.

„Kiekvienas, prieš atvykdamas į NBA, turbūt buvo savo komandos lyderis, todėl reikia laiko prisitaikyti prie kitokio vaidmens, – sakė J.Giddey. – Kalbant apie fiziškumą, jis nuo sezono pradžios labai patobulėjo. Jis turi tą pasitikėjimo savimi jausmą, kurio jam prireiks. Jis labai, labai talentingas vaikinas, todėl kai žaidimas jam pradės lėtėti, viskas taps daug lengviau.“

Tam visiškai pritarė ir M.Buzelis.

„Manau, kad per pastaruosius keturis ar penkis mėnesius apie krepšinį sužinojau daugiau nei per visą savo gyvenimą, – sakė M.Buzelis. – Būti NBA, žaisti prieš tokius žaidėjus – dabar belieka tobulėti, šlifuoti įrankius, viską daryti geriau. Vesti kamuolį, mesti, gintis – viską. Žinau, kad būsiu labai geras žaidėjas. Kiekvieną dieną įdedu darbą, pastangas, myliu šį sportą. Padarysiu viską, kad tapčiau geresnis.“

M.Buzelio taip pat buvo paklausta apie savo gynybą, ypač prieš L.Jamesą.

„Manau, kad tai buvo gerai, – sakė M.Buzelis. – Tiesą pasakius, jis prieš mane beveik nemetė. Man atrodo, kad tik vieną kartą metė iš vidutinio nuotolio. Tad sakyčiau, atlikau gerą darbą. Bet jis – puikus žaidėjas, todėl pasiims tai, kas jam priklauso.“

L.Jamesas rungtynes baigė pelnęs 17 taškų, atkovojęs 6 kamuolius, atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus ir perėmęs 3 kamuolius per 31 minutę. Iš viso jis pataikė 7 metimus iš 16 ir 1 tritaškį iš 2.

Tai buvo pirmosios jo rungtynės nuo kovo 8 dienos – po šešių mačų praleidimo dėl kirkšnies patempimo.

Po rungtynių M.Buzelis taip pat atskleidė, kokį svarbų dalyką buvo pasakęs „Bulls“ vyr. treneriui Billy Donovanu prieš sezoną.

„Sezono pradžioje pasakiau Billy: „Noriu, kad mane spaustum iki ribos.“ Pasakiau jam: „Noriu būti geriausias visų laikų žaidėjas.“ Toks mano mąstymas. Jis man atsakė: „Stengsiuosi tave pastūmėti tapti pačiu geriausiu“, ir jis tikrai tai puikiai daro, laiko mane atsakingu. Esu jam už tai dėkingas, – kalbėjo M.Buzelis. – Kai tik jis išima mane iš aikštės už klaidą, sugrįžęs žaidžiu geriau.“

"I want to be pushed to the limits... I told him I want to be the best player, you know, ever."



Matas Buzelis had a night in LA 🤩 pic.twitter.com/8UNXsh1CPy