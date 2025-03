Sakramente – Buzelio ir Valančiūno akistata

Matas Buzelis nugalėtojams per 14 minučių surinko 5 taškus (1/1 dvit., 1/4 trit.), sugriebė 1 kamuolį, blokavo metimą, bet prarado kamuolį ir kartą prasižengė.

Čikagos klubo naujokas vienoje atakoje įveikė „Kings“ žvaigždės DeMaro DeRozano gynybą bei pelnė du taškus iš po krepšio.

Rungtynių pradžioje puolėjas įmetė tritaškį.

Matas hits his first three of the night 👌@CHSN__ | @BuzelisMatas pic.twitter.com/Ue6FdAAJlC