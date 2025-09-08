L.Banchi ir A.Džordževičius pretenduoja perimti Italijos rinktinės šturvalą

Italai aštuntfinalyje nusileido Slovėnijai, o po nesėkmės iš posto pasitraukė rinktinės strategas Gianmarco Pozzecco.
Šalies žiniasklaida skelbia, kad pagrindiniu pretendentu jį pakeisti laikomas darbus Latvijos rinktinėje baigęs Luca Banchi, svarstoma ir Aleksandro Džordževičiaus kandidatūra. Skelbiama, kad Italijos krepšinio federacija jau susisiekė su serbu.
A.Džordževičius yra glaudžiai susijęs su Italijos krepšiniu – jis vilkėjo Milano „EA7 Emporio Armani“, Bolonijos „Fortitudo“ ir Pezaro „Scavolini“ marškinėlius, trenerio karjerą pradėjo Milane. Vėliau jis treniravo Trevizo „Benetton“, 2019–2021 metais braižė Bolonijos „Virtus“ derinius, su klubu triumfavo FIBA Čempionų lygoje.
Jis nestokoja patirties ir rinktinių krepšinių – 2013–2019 metais treniravo serbus, 2022–2024 – Kinijos nacionalinę komandą.
Tuo tarpu profesionaliai nerungtyniavęs L.Banchi nuo 1985 iki 2018 metų treniravo tik gimtosios Italijos klubus. Vėliau jis išbandė save Vokietijoje, Graikijoje bei Rusijoje, darbavosi Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) G lygoje.
Pastarosios jo karjeros stotelės – „Virtus“ ir Stambulo „Anadolu Efes“. Nuo 2021-ųjų jis treniravo Latvijos rinktinę, su kuria užėmė penktąją vietą Pasaulio taurėje, neįveikė olimpinės atrankos ir šio Europos čempionato aštuntfinalyje krito prieš Lietuvą.
Italijos rinktinė pastaraisiais metais neturi daug progų girtis – medalių ji neiškovojo nuo 2004-ųjų olimpiados, keturis ankstesnius Europos čempionatus baigė ketvirtfinaliuose.
