Kyrie Irvingas įspūdingu lemiamu metimu išplėšė pergalę prieš NBA čempionus

Prasidėjus ketvirtajam mačo kėliniui šeimininkai turėjo nedidelę persvarą, bet svečiai ją po truputį mažino ir likus minutei rezultatas buvo lygus 102:102.

Tuomet tritaškį pataikė J. Murray'us, bet tuo pačiu atsakė ir L. Dončičius. Galiausiai iki mačo pabagos buvo likusios vos 2,8 sekundės ir rezultatas buvo lygus.

Kamuolys atsidūrė K. Irvingo rankose, kuris sudėtinga trajektorija per Nikola Jokičių pataikė dvitaškį jau aidint sirenai ir išplėšė komandai pergalę 107:105.

OH MY GOODNESS, KYRIE IRVING WINS THE GAME WITH A LEFT-HANDED FLOATER ‼️





