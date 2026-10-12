Kvietkauskas nedalyvaus ALK prezidento rinkimuose

LRT laidoje „Forumas“ G.Kvietkauskas pranešė, kad galiausiai nusprendė nekelti savo kandidatūros ir iš rinkimų pasitraukė
„Baigiu savo kandidatavimą ir paramą išreiškiu paramą Skaisgiriui. Buvo dvi labai įdomios savaitės. Mano nuomonė daugybę kartų keitėsi. Ką palaikyti, kaip tos komandos formuojasi. Įvykių gausa buvo išties didelė. Milašiaus pasitraukimas, nors Skaisgirys buvo įsitikinęs, kad aš pirmasis pasitrauksiu. Tuomet Remigijaus prisijungimas prie Gudelio komandos.
Manau, kad rinkimams įnešiau intrigos ir daugiau įdomumo. Man šie rinkimai yra mano mokslo metai. Noriu toliau dirbti Lietuvos krepšinyje ir kaip NKL prezidentas, ir kaip bendruomenės narys. Norėčiau galbūt ir po dvejų metų dalyvauti, galbūt kaip kažkieno komandos dalis“, – argumentus dėstė G.Kvietkauskas.
Be R.Skaisgirio rinkimuose liko tik Dariaus Gudelio kandidatūra, kadangi jau anksčiau apie savo pasitraukimą pranešė Remigijus Milašius.
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