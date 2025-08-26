Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Kupšas prisijungė prie Taivano klubo

2025-08-26 19:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 19:08

Mindaugas Kupšas sugrįžta į Taivaną, kur rungtyniaus naujai įkurtame Sindžu „Yankey“ klube, skelbia krepsinis.net žurnalistas Edgaras Pulkovskis.

Mindaugas Kupšas | LKL nuotr.

Mindaugas Kupšas sugrįžta į Taivaną, kur rungtyniaus naujai įkurtame Sindžu „Yankey“ klube, skelbia krepsinis.net žurnalistas Edgaras Pulkovskis.

REKLAMA
0

M. Kupšas Taivane jau yra žaidęs – 2022–2024 m. jis atstovavo Kaohsiungo „Aquas“ komandai, rungtyniavusiai dabar jau išformuotoje T1 lygoje.

Praėjusį sezoną 34 metų 217 cm ūgio vidurio puolėjas žaidė „Šiauliuose“.

LKL per 21 minutę jis vidutiniškai pelnydavo 10,9 taško, atkovojo 5 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą ir rinko 14 naudingumo balų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų