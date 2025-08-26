Kupšas prisijungė prie Taivano klubo

M. Kupšas Taivane jau yra žaidęs – 2022–2024 m. jis atstovavo Kaohsiungo „Aquas“ komandai, rungtyniavusiai dabar jau išformuotoje T1 lygoje.
Praėjusį sezoną 34 metų 217 cm ūgio vidurio puolėjas žaidė „Šiauliuose“.
LKL per 21 minutę jis vidutiniškai pelnydavo 10,9 taško, atkovojo 5 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą ir rinko 14 naudingumo balų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!