Kraują stingdančioje Sabonio ir Markkaneno dramoje – lietuvio klubo pergalė paskutinę sekundę

Paskutinėmis sekundėmis rezultatas buvo lygus, o lemiamą metimą prasiveržęs link krepšinio pataikė De'Aaronas Foxas.

„Jazz“ dar turėjo 0,4 sekundės išsigelbėti – Lauri Markkanenas sulaukė puikaus komandos draugo perdavimo per visą aikštę ir taikliai švystelėjo kamuolį nuo tritaškio linijos. Po šio suomio metimo Jutos sirgaliai atsidūrė euforijoje, tačiau ji netruko ilgai.

Teisėjai peržiūrėję epizodą nusprendė, kad L. Markkaneno atliktas metimas buvo jau pasibaigus laikui ir pergalė neįtikėtinai dramatiškame mače atiteko „Kings.

REKLAMA

THIS SEQUENCE AT THE END OF JAZZ/KINGS REGULATION 🤯🤯🤯



Fox puts the Kings on top with 0.4 left... Markkanen hits a wild shot that's waived off upon review.



Kings hold on in a THRILLER. pic.twitter.com/FnSZtEqxVW — NBA (@NBA) January 4, 2023

Šiose rungtynėse pirmaujanti komanda keitėsi net 10 kartų, o dar 8 kartus rezultatas buvo lygus. Tai buvo dvidešimtoji „Kings“ pergalė reguliariajame sezone. Tai pirmasis kartas nuo 2004–2005 m. sezono, kai Sakramento klubui pavyksta pasiekti 20 pergalių ribą tokioje ankstyvoje sezono stadijoje.

REKLAMA

This is the fastest the Kings have reached 20 wins in a season since 2004-05. #BeamTeam pic.twitter.com/4GsPQ6RyI9 — Sacramento Kings (@SacramentoKings) January 4, 2023

Pirmąją mačo dalį „Kings“ kontroliavo rungtynes. Po pirmojo kėlinio „karaliai“ turėjo 12 taškų, o po dviejų – 9 taškų pranašumą. Jį „Kings“ iššvaistė po didžiosios pertraukos, kai trečiąjį kėlinį pralaimėjo 10 taškų skirtumu ir nugalėtojas sprendėsi lemiamame ketvirtyje.

REKLAMA

🔥 20 IN THE 4TH QUARTER FOR FOX 🔥@SacramentoKings 115@utahjazz 112



21 seconds left... get to the NBA App!https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/Y7c0LTkldG — NBA (@NBA) January 4, 2023

Didžiausias skirtumas, kuriuo pirmavo „Kings“ buvo 14 taškų, o „Jazz“ vienu metu turėjo 4 taškų pranašumą.

„Kings“ ir „Jutos“ mače įdomiausia buvo stebėti europiečių aukštaūgių D. Sabonio ir L.Markkaneno tiesioginę dvikovą.

Lietuvis pataikė 8 dvitaškius iš 12, prametė vienintelį mestą tritaškį, realizavo visus 5 baudos metimus, atkovojo 14 kamuolių, atliko 8 rezultatyvius perdavimus ir mačą baigė surinkdamas 21 tašką. D. Sabonis aikštėje praleido 38,52 min. – daugiausiai visoje komandoje.

REKLAMA

REKLAMA

Rezultatyviau už lietuvį nugalėtojų gretose žaidė tik 37 taškus pelnęs D. Foxas.

The Domas dime and the SMOOTH Keegan finish!@SacramentoKings 103@utahjazz 98



Watch the final 5 minutes https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/DiQF33kIiL — NBA (@NBA) January 4, 2023

Tuo metu „Jazz“ ekipos „vienaragis“ Lauri Markkanenas realizavo 5 dvitaškius iš 8, pataikė vos 1 tritaškį iš 7, realizavo net 15 baudos metimų iš tiek pat galimų, 8 kamuolius ir per 36,2 min. surinko 28 taškus. Tai – geriausias rezultatas visoje „Jazz“ komandoje.

REKLAMA

"Once I saw that confidence [from Fox]... I was like, 'it's over, we won'"



🗣 @Dsabonis11 on @swipathefox in the 4th pic.twitter.com/SwVul7lHsm — Sacramento Kings (@SacramentoKings) January 4, 2023

Abiejų komandų statistika visuose žaidimo elementuose buvo itin panaši. Išskirti verta „antrųjų šansų“ taškus – jų „Jazz“ pelnė 24, „Kings“ – 10.

24 taškus Jutos klubui pridėjo 5 tritaškius iš 10 pataikęs Jordanas Clarksonas.

NBA reguliariam sezonui artėjant prie pusiaukelės, „Kings“ Vakarų konferencijoje yra penktas, o „Jazz“ užima 10 vietą.

REKLAMA

Sakramento „Kings“ – Jutos „Jazz“ (12 nuotr.) Sakramento „Kings“ – Jutos „Jazz“ (nuotr. SCANPIX) Sakramento „Kings“ – Jutos „Jazz“ (nuotr. SCANPIX) Sakramento „Kings“ – Jutos „Jazz“ (nuotr. SCANPIX) +8 Sakramento „Kings“ – Jutos „Jazz“ (nuotr. SCANPIX) Sakramento „Kings“ – Jutos „Jazz“ (nuotr. SCANPIX) Sakramento „Kings“ – Jutos „Jazz“ (nuotr. SCANPIX) Sakramento „Kings“ – Jutos „Jazz“ (nuotr. SCANPIX) Sakramento „Kings“ – Jutos „Jazz“ (nuotr. SCANPIX) Sakramento „Kings“ – Jutos „Jazz“ (nuotr. SCANPIX) Sakramento „Kings“ – Jutos „Jazz“ (nuotr. SCANPIX) Sakramento „Kings“ – Jutos „Jazz“ (nuotr. SCANPIX) Sakramento „Kings“ – Jutos „Jazz“ (nuotr. SCANPIX)