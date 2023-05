Krapikas prieš trečiąsias serijos rungtynes: „Turime tęsti fiziškumą, o lyderiai jį turi dar ir pakelti“

Rungtynės Kaune trečiadienio vakarą prasidės 20 val. Mačą tiesiogiai transliuos TV3 Sport kanalas ir naujos kartos televizija Go3.

Praėjusią savaitę iš Katalonijos sostinės žalgiriečiai parsivežė dvi nesėkmes, tačiau antrasis serijos susitikimas leido įsitikinti, kad žaliai balti gali mesti iššūkį Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniams. Apie tai „Žalgiris Insider“ tinklalaidėje kartu su krepšinio komentatoriumi Ryčiu Kazlausku kalbėjo žaliai baltų trenerių štabo atstovas Gintaras Krapikas.

„Skaičiai nemeluoja. Nepaisant to, kad antrosios serijos rungtynės buvo ženkliai geresnės nei pirmosios, bet pergalės negavome ir grįžome namo su rezultatu 0-2. Kaip bebūtų, iš antrųjų rungtynių galime paimti kryptį, kad fiziškumas ir agresyvumas turi būti nemažesnis, o kai kur netgi ir didesnis. Tokį lygį dalinai turėjome sezono metu, ypač žaisdami namuose. To mums labai reikės. Be to tikėtis teigiamos rungtynių baigties net nėra įmanoma“, – aiškino treneris.

Antrajame serijos susitikime žalgiriečiai rungtynėse laikėsi dėl beveik visiškai katalonams prilygusių puolimo apsukų. Tiesa, vertindamas komandos gynybą G.Krapikas sutiko, kad susitikime žalgiriečių taikytas rizikas „FC Barcelona“ sugebėjo išnaudoti savo naudai.

„Kažką vis tiek tokiai komandai reikia atiduoti. Visgi, ką jiems atidavėme, jie puikiai išnaudojo. Turiu galvoje, kad pataikė tie žmonės, kurie pakliuvo po ranka. Norėjome parizikuoti su kelis metimus pataikiusiu Nikola Kaliničiumi. Tai mums neleido sumažinti įmetamų taškų skaičių, nors gynėmės su geresniu fiziškumu. Kaip bebūtų, jie taškų įmetė beveik tiek pat kiek pirmose rungtynėse. Ta mūsų energija labiau padėjo mūsų puolimui, lyginant su pirmomis rungtynėmis,“ – teigė G.Krapikas.

Prenumeratoriams skirtoje tinklalaidės dalyje G.Krapikas vaizdžiai pasisakė ir apie būsimas trečiadienio vakaro trečiąsias serijos rungtynes su „FC Barcelona“ klubu.

„Baimina tai, kad nepradėtume galvoti, jog atvažiavę į savo areną, dabar 15 tūkstančių už mus atliks darbą. Ne, to nebus. 15 tūkstančių mums padės atlikti darbą, kurį mes turime atlikti. Turime tęsti tą fiziškumą, o lyderiai jį turi dar ir pakelti. Tik tada galime tikėtis, kad triukšmas, varžovui puolant, jį išmuš iš vėžių, bet darbą turime atlikti mes, o žiūrovai mums padės“, – tikino specialistas.

Tinklalaidė su Gintaru Krapiku: