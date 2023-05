Atšiaurus „Real“ krepšininkų sutikimas Belgrade: iškabinti įžeidžiantys plakatai

Madrido „Real“ krepšininkai dar vakar atvyko į Belgradą trečioms Eurolygos atkrintamųjų serijos rungtynėms. Prieš tai klubas pateikė saugumo užtikrinimo sąrašą svečius pasitinkančiam „Partizan“.

Ispanijos ekipa prašė, kad autobusas komandos narius atvažiuotų paimti nuo pat nusileidusiu lėktuvo. Šie nenori, kad tektų eitų per terminalo vartus ir apsisaugotų nuo bet kokio viešo kontakto su sirgaliais.

Tokiu atveju autobusas tiesiai ekipą vežtų į viešbutį, o jame visuomet būtų apsauga, kuri prižiūrėtų tvarką ir garantuotų saugumą.

„Real“ reikalauja, kad apsauga būtų suteikiama ir rungtynių metu bei būtų šalia žaidėjų suolelio.

Nors Belgrado klubo atstovai su tokiomis sąlygomis sutiko ir jos jau buvo pradėtos vykdyti, sirgaliai rado būdą, kaip įžeisti Madrido komandos narius.

Ant Belgrade esančių tiltų buvo iškabinti keli plakatai, kuriuose keliomis kalbomis su necenzūriniais žodžiais yra įžeidinėjami tam tikri „Real“ krepšininkai bei visa komanda.

Les joueurs du Real ont été très bien reçus à Belgrade. En témoignent les nombreux messages d’amour qui leur sont destinés.



La poésie belgradoise 🥰 pic.twitter.com/0iSWHAq5VL REKLAMA REKLAMA May 2, 2023

Tiesa, nors sirgaliai yra nusiteikę „pamokyti“ Madrido komandą po pagarsėjusių muštynių, Belgrado „Stark“ arenos direktorius perspėjo, kad jokie incidentai nebus toleruojami.

„Jei įvyks incidentas, atskris koks nors daiktas ar, neduok Dieve, dėl to kas nors susižalos, visos tribūnos ištuštės per 45 minutes, o ketvirtas žaidimas bus žaidžiamas be publikos. Taigi, būkite protingi“, – perspėjo Goranas Grbovičius.

Serijoje iki trijų pergalių Belgrado klubas pirmauja 2-0, o dar vienas pralaimėjimas „Real“ reikštų Eurolygos sezono pabaigą.

Trečiajame serijos mače dėl Eurolygos suteiktų sankcijų abi komandos versis be kelių žaidėjų. Aikštės šeimininkai versis be Kevino Punterio ir Mathiaso Lessorto, o „Real“ komandai nepadės Guerschonas Yabusele bei Gabrielis Deckas.