Krapikas įvertino Walkerio adaptacinius sunkumus: „Nereikia stebėtis, kad jo žaidimas banguoja“

Specialistas, prieš pasitinkant 2025-uosius, komandos aktualijas ir pirmąjį Eurolygos reguliariojo sezono ratą aptarė „Žalgiris Insider“ nariams skirtoje tinklalaidėje.

„Naujųjų metų šventimas, ypatingai su pasikeitusios Eurolygos tokiu tvarkaraščiu... Anksčiau rungtynės būdavo taip išdėstomos, kad prieš Naujuosius ir po Naujųjų būdavo pora laisvesnių dienų. Visi dar galėdavo pajusti švenčių nuotaiką. Dabar, gruodžio 31-ąją, turėjome pilną treniruotę, pilną treniruotę turime ir sausio 1-ąją, o sausio 2-ąją žaidžiame. Gerai, kad šiuo atveju nereikia keliauti, o varžovas atvyksta pas mus“, – tikino G.Krapikas.

Po 18 rungtynių Eurolygoje, sužaidus pilną pirmąjį reguliariojo sezono ratą ir vieną susitikimą antrame, žalgiriečiai yra iškovoję 10 pergalių ir patyrę 8 nesėkmes. G.Krapiko teigimu, toks rezultatas nėra prastas kovos sezone persiritus į antrą dalį.

„Imčiau tą „nuogą“ skaičių 10-8 po brūkšniu – „tenkina“. Esame atkrintamųjų teritorijoje, bet, aišku, jeigu toliau detalizuotume, buvo pora rungtynių, kurios buvo labai prastos ir nevertos aštuntuko. Iš kitos pusės, reikia prisiminti pora pergalių, kai išlipome iš beviltiškų situacijų, kaip buvo Milane, kur labiau nutiko stebuklas. Kaip ir gyvenime – kažką pametei, kažką suradai. Galvoju, kad 10-8 yra teigiamas rezultatas“, – teigė specialistas.

Treneris plačiai pakomentavo ir vieno svarbiausių komandos žaidėjų, Lonnie Walkerio, adaptacijos Eurolygos krepšinyje procesą.

Anot G.Krapiko, porciją įspūdingų pasirodymų Eurolygoje jau spėjęs surengti amerikietis toliau pratinasi prie varžovų gynybos niuansų ir, natūralu, dar dėl to ne visada pademonstruoja stabilius asmeninius pasirodymus.

„Lonnie dabar ypatingai pajunta priešininkų dėmesį jam po sėkmingos kelių rungtynių atkarpos. Pastatomi geriausi komandų gynėjai prie jo. Nekalbant, kad žaidime du prieš du labai agresyviai jis yra atakuojamas. Dar tos taisyklės, kurios jam yra mažiau priimtinos – kalbant apie pagalbas gynyboje iš visų pusių jį stabdant ar bandant pristabdyti. Prie šito jis turi prisitaikyti. Turime suprasti, kad jis atėjo iš NBA, kur prieš save neturėdavo geriausio varžovų gynėjo. Ten buvo kitų žvaigždžių, kurias reikėjo dengti. Jam būdavo truputį laisviau.

Čia gavosi, kad jis yra pagrindinis visų priešininkų taikinys. Reiškia, kad prieš jį yra statomi geriausi varžovų gynėjai, gynybos dvigubinimai, o kartais ir trigubinimai. Visa tai, kad jis nusimestų kamuolį. Automatiškai dėl to pabanguoja ir mūsų žaidimas. Vis tiek esame dalinai priklausomi nuo Lonnie žaidimo. Kaip greitai jis adaptuosis prie to, kaip greitai sugebės skaityti situacijas, kai atėjus ankstyvai pagalbai, anksti reikės nusimesti kamuolį, o kai pagalbos nėra, jis gali būti su kamuolį. Dabar jis, nesmerkiant jo, irgi yra ieškojimų kelyje. Nereikia stebėtis, kad dėl to pabanguoja jo žaidimas, o automatiškai – ir mūsų“, – pasakojo treneris.