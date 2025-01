Bobano Marjanovičiaus karjera krypsta į Kiniją

Šarūno Jasikevičiaus komandą neseniai palikęs B. Marjanovičius netrukus turėtų pasirašyti sutartį su viena iš Kinijos komandų, o greičiausiai tai bus Guangdžou „Loong Lions“ komanda, siekianti išlikti aukščiausioje Kinijos krepšinio lygoje.

It’s important for the New Year to start with style😀!

Boban Marjanovic is on his way to China and CBA!#BeoBasket pic.twitter.com/42r7Ddaaob