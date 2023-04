Kovodamas už Ukrainos laisvę Bachmute žuvo ukrainietis dviratininkas

K. Deneka paliko dviračių sportą, kad galėtų padėti ukrainiečiams kovoti už šalies laisvę.

„Siaubinga ir skaudi netektis visiems šio herojaus artimiesiems ir visai Ukrainos sporto bendruomenei. Kostya Deneka, dviratininkas, žuvo gindamas Bachmutą.

Amžina šlovė! Ilsėkis ramybėje, čempione“, – „Twitter“ pranešė Ukrainos sportininkas Vladyslavas Heraskevyčius.

