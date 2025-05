Kostiuk sukritikavo Sabalenkos elgesį „Mutua Madrid Open“ mače – ar teisėja klaidavo lemiamu momentu?

Kontroversiškas epizodas buvo užfiksuotas antrojo seto pratęsime. M. Kostiuk jame pirmavo 5:4, o A. Sabalenka ruošėsi padavimui. Neutralioji atletė nesėkmingai atliko pirmąjį padavimą ir ėmė skųstis, kad jai žaisti trukdo lietus. Visgi, bokštelio teisėja liepė tęsti mačą. Tada A. Sabalenka grįžo tęsti mačą, išmetė kamuoliuką į orą, bet net nebandė jo paduoti ir vėl signalizavo, kad jai trukdo lietus.

Po šio momento A. Sabalenka atsisakė tęsti mačą, o bokštelio teisėjai neliko kito pasirinkimo, kaip tik stabdyti susitikimą.

Unbecoming of a World No #1. Poor sportsmanship from #Sabalenka to NOT rescind a 1st serve. Resorting to tactical timeouts to break the opponents' rhythm #Kostyuk has come a long way in her game and is very close to beating the Top 5. Good run~ pic.twitter.com/akfUdNU9MP

M. Kostiuk buvo priblokšta dėl to, kad, uždengus stogą, A. Sabalenkai vėl buvo suteikta pirmojo padavimo teisė.

M. Kostiuk per pertraukėlę nuėjo prie savo trenerių ir „įgėlė“ A. Sabalenkai: „Ji niekada negaus apdovanojimo už sportiškumą“.

Į ukrainietės pusę stojo ir žymus žurnalistas Christopheris Clarey.

„Aš šioje situacijoje stoju į Kostiuk pusę. Tenisininkės neturėtų vienašališkai nustoti žaisti po to, kai jau atliko pirmąjį padavimą ir gavo instrukcijas iš bokštelio teisėjos tęsti mačą. Sabalenka vėliau galėjo pratęsti mačą, vėl gaudama pirmojo padavimo teisę kritiniu momentu. Bokštelio teisėja šioje situacijoje pasirodė labai silpnai“, – sakė C. Clarey.

I'm with Marta Kostyuk on this one



Player should not be able to unilaterally decide to stop playing after the first serve after receiving instructions from the chair umpire to carry on. Sabalenka will resume later with a first serve at a critical stage of this match. Weak… pic.twitter.com/xfcOObudGS