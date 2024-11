Kosovui – šimtatūkstantinė UEFA baudą ir Rumunijai įskaityta pergalė

Rungtynės Bukarešte buvo sustabdytos pridėto laiko metu, kai aikštėje kilo konfliktai tarp abiejų komandų žaidėjų. Kosovo futbolininkai nusprendė palikti aikštę, teigdami, kad tribūnose buvo skanduojami proserbiški šūksniai.

Rumunija šiuos kaltinimus neigia.

Rumunijos futbolo federacija (FRF) buvo nubausta 128 tūkst. eurų bauda už daugybę pažeidimų, tarp kurių buvo „ksenofobiški anti-vengrų šūkiai“, „provokuojančios politinės žinutės, netinkamos sporto renginiui“, bei nacionalinių himnų trukdymas.

Be to, UEFA nurodė, kad FRF privalės žaisti be sirgalių kitose namų rungtynėse dėl rasistinio ir diskriminacinio jų elgesio.

Kosovo futbolo federacija taip pat neišvengė sankcijų – ji turės sumokėti 6 tūkst. eurų baudą už netinkamą komandos elgesį.

Kosovo's players in front of the Romanian fans before they decided to quit the pitch. pic.twitter.com/cXb8noWCVD — Emanuel Roşu (@Emishor) November 15, 2024