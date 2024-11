Pergalių serija pratęsta: Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Fenerbahče“ išvargo pergalę Italijoje

Į pergalę Stambulo ekipą vedė Marko Guduričius, kuris pelnė 21 tašką, atkovojo 2 kamuolius ir padavė 3 rezultatyvius perdavimus.

Tuo tarpu šeimininkų gretose rezultatyviausiai rungtyniavo Tornike Shengelia, kurio sąskaitoje – 23 taškai, 6 atkovoti kamuoliai ir 4 rezultatyvūs perdavimai.

Pirmoje mačo dalyje vyko nuožmi kova. Atstumas tarp komandų ryškėti ėmė po didžiosios pertraukos, kai trečiajame kėlinyje 6 taškai be atsako italams pirmą kartą mače leido susikrauti dviženklį pranašumą (48:58). Nors lemiamo ketvirčio pradžioje svečiai atsitiesė (59:61), bet netrukus ir vėl praleido varžovų atkarpą, o skirtumas tapo dviženklis (59:69).

Įpusėjus kėliniui, ekipas skyrė 9 taškai, tačiau sunkiu metu svečius patempė N.Hayesas-Davisas ir Marko Guduričius (71:75). Likus žaisti 2 minutes, Tariko Biberovičiaus baudų metimai galiausiai lygino rezultatą (77:77). Kitoje atakoje tritaškį smeigė Isaia Cordinier (77:80).

.@MarkoGuduric making every second count! Nailing the clutch three with the clock ticking down! 🕒🎯#SKWEEKLive pic.twitter.com/l7sr74wCTO