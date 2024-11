„Kibirkštis“ namuose neatsilaikė prieš Europos taurės grupės lyderes

„Kibirkštis“ mačą pradėjo 4 taškais be atsako, bet tada varžovės spurtavo 7:0. Nuo to laiko „Kibirkštis“ daugiau nė karto nepirmavo. Antrojo kėlinio pradžioje vilnietės dar buvo priartėjusios iki minimumo, tačiau netrukus pralaimėjo atkarpą 3:13 ir skirtumas pasiekė dviženklę ribą (26:37). Per visą likusį rungtynių laiką VBW buvo priekyje bent trijų metimų „atstumu“ ir įtvirtino pergalę.

„Kibirkštis“: Sydney Taylor 19 taškų (3/11 tritaškių), Sintija Aukštikalnytė 10 (5 rez. perd., 3 per. kam.), Giedrė Labuckienė 10 (9 atk. kam., 2/12 dvitaškių), Daugilė Ūsė 7 (5 atk. kam.), Justina Miknaitė 7 (5 klaidos), Urtė Slavickaitė 5, Ugnė Grigaliūnaitė 4, Eglė Zabotkaitė 2, Marie-Bernadette Mbuyamba-Tshimanga 2 (5 atk. kam.), Alexis Pana nežaidė.

REKLAMA

REKLAMA

Nugalėtojų gretose nesustabdoma buvo Stephanie Jones (23 tšk., 10/11 dvitaškių, 7 atk. kam., 30 naud. bal.).

„Kibirkštis“ pataikė 5 iš 22 tritaškių (varžovės – 3 iš 15) ir tik 16 iš 42 dvitaškių (varžovės – 25 iš 47).

REKLAMA

„Kibirkštis“ (1-3) grupėje užima 3-ią vietą. Jau lapkričio 22 d. vilnietės namuose žais nukeltą mačą prieš Ramlos „Elitzur“ (Izraelis, 1-4). „Kibirkščiai“ dabar reikia laimėti abejas likusias rungtynes ir dar sulaukti palankaus rezultato kitame mače.

Europos taurės turnyre dalyvauja 48 komandos, suskirstytos į 12 grupių po 4. Po 2 geriausias kiekvienos grupės ekipas bei 4 geriausios trečiąsias vietas užimsiančios komandos pateks į atkrintamąsias varžybas. Ten prie jų prisijungs 4 blogiausios šio sezono Eurolygos ekipos.