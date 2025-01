Kosminiu Jokičiaus metimu pažymėtoje kovoje – arti trigubo dublio buvusio Sabonio ekipos pralaimėjimas

Rungtynes geriau pradėjo Kolorado valstijos krepšininkai, kurie iki ilgosios pertraukos susikrovė solidų dviženklį pranašumą 74:52, o Dougo Christie ekipai sunkiai sekėsi gynyboje neutralizuoti nenumaldomai prie trigubo dublio artėjančio N. Jokičiaus.

Ketvirtajame kėlinyje „Kings“ surengė galingą spurtą, tačiau pavyti aukščiau Vakarų konferencijoje žengiančių varžovų nebespėjo.

D. Saboniui šiose rungtynėse iki trigubo dublio trūko vos 2 rezultatyvių perdavimų. Lietuvis per per 39 minutes pelnė 23 taškus (9/17 dvit., 1/4 trit., 2/2 baudų), atkovojo 19 kamuolių, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, o taip pat padarė 4 klaidas ir 4 kartus pažeidė taisykles.

N, Jokičius šįkart trigubą dublį surinko greičiau nei per 36 minutes, o tokį pasiekimą fiksuoja ketvirtą kartą paeiliui, taip tapdamas pirmuoju žaidėju NBA istorijoje, kuriam pavyko tai įgyvendinti.

Serbas per 37 minutes pelnė 35 taškus (10/16 dvit., 2/3 trit., 9/10 baudų), o taip pat atkovojo 22 kamuolius ir atliko net 17 rezultatyvių perdavimų.

Trečio kėlinio pabaigoje jis taip pat įmetė kosminį tritaškį ir beveik kitos aikštelės pusės, o jo ekipa prieš lemiamą ketvirtį dar labiau veržėsi į priekį 85:110.

Po šio metimo aikštės šeimininkai tarsi atsipalaidavo ir svečiai ketvirtą kėlinuką pradėjo spurtu 14:0, tačiau vėliau buvę NBA čempionai susiėmė ir drausmingai užbaigė dvikovą.

