  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Kontrolinis mačas: Lietuva – Slovėnija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-08-15 18:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 18:30

Vakar kontrolinį mačą su latviais sužaidusi Lietuvos vyrų rinktinė šiandien pasitinka jau naują iššūkį.

0

Šį vakarą Rimo Kurtinaičio auklėtiniai draugiškose rungtynėse susitiks su Slovėnijos krepšininkais.

Pasiruošimo Europos čempionatui cikle lietuviai, kol kas, dar nėra patyrę pralaimėjimo. Mūsiškiai 89:68 nugalėjo estus, 91:70 turkus, 77:54 kartvelus ir 109:105 po pratęsimo latvius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu slovėnai iki šiol yra sužaidę du mačus pasirengime ir abu pralaimėjo. 89:103 ir 70:80 abu sykius nusileido vokiečiams.

Kontrolinis mačas tarp Lietuvos ir Slovėnijos rinktinių prasidės 19.30 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.

 

