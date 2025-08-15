Kontrolinis mačas: Lietuva – Slovėnija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Šį vakarą Rimo Kurtinaičio auklėtiniai draugiškose rungtynėse susitiks su Slovėnijos krepšininkais.
Pasiruošimo Europos čempionatui cikle lietuviai, kol kas, dar nėra patyrę pralaimėjimo. Mūsiškiai 89:68 nugalėjo estus, 91:70 turkus, 77:54 kartvelus ir 109:105 po pratęsimo latvius.
Tuo tarpu slovėnai iki šiol yra sužaidę du mačus pasirengime ir abu pralaimėjo. 89:103 ir 70:80 abu sykius nusileido vokiečiams.
Kontrolinis mačas tarp Lietuvos ir Slovėnijos rinktinių prasidės 19.30 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.
