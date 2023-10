Komandiškai žaidę „Hawks“ krepšininkai įveikė Milvokio ekipą

Milvokio komanda vangiai žaidė nuo pat rungtynių pradžios ir prametė septynis iš pirmųjų aštuonių metimų. Atlanta po vieno ketvirčio pirmavo 31:25, o antrajame kėlinyje „Hawks“ įsibėgėjo ir į priekį išsiveržė net 23 taškais.

„Hawks“ Trae Youngas pelnė 20 taškų ir tapo aštuonių žaidėjų, surinkusių dviženklį taškų skaičių, lyderiu.

Bogdanas Bogdanovičius pridėjo 17 taškų, Dejounte Murray – 15, Jalenas Johnsonas ir Onyeka Okongwu „Hawks“ komandai pelnė po 14 taškų.

