Kokie varžovai Lietuvos krepšininkų lauks pasaulio čempionate?

D grupės kovos vyks Maniloje, „Mall of Asia” arenoje. Toje pačioje arenoje yra numatytos ir atkrintamosios bei finalinės pasaulio čempionato rungtynės.

Grupės sudėtį nulėmusiais burtais buvo patenkintas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Kazys Maksvytis.

„Burtus sunku vertint, nežinant komandų sudėčių, bet pati grupė yra nesudėtinga. Yra sudėtingas kelias po to, išėjus iš grupės, kadangi reikėtų žaist su stipria grupe, su Amerikos ir Graikijos rinktinėmis”, – rezultatus komentavo K. Maksvytis.

