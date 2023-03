Klyčko apie farsu virtusią IBA organizaciją: „Jai vadovauja vyras, kuris pasikeitė pavardę tam, kad būtų arčiau Putino“

Tarptautinei bokso federacijai vadovauja rusas Umaras Kremliovas, o didžiausią finansavimą IBA gauna iš rusiškų įmonių. Keliolika valstybių, reaguodamos į gėdingą IBA sprendimą, nusprendė boikotuoti pasaulio moterų čempionatą. Prie jų prisijungė ir Lietuva, todėl Gabrielė Stonkutė neatvyko ginti pasaulio čempionės titulo. Lietuvės svorio kategorijoje šiemet startavo tiek rusė, tiek baltarusė.

Skandalas jau kilo dėl olandės Megan de Cler pasirodymo čempionate. Nyderlandai paskelbė boikotuojantys čempionatą, tačiau olandė nusprendė vykti į pirmenybes kaip neutrali atletė.

UPDATED STORY: Following victory in her opening bout at the Women's World #Boxing Championships in New Delhi, Megan de Cler has said she is here to box, and "does not do politics"https://t.co/0hVcR1T9pU @IBA_Boxing #WWCHDelhi #Olympics