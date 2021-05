Kloppas apstulbęs po vartininko įvarčio: „Nesu to matęs savo gyvenime“

„Turėjome daug gerų momentų, tačiau varžovai puikiai gynėsi. Teko stengtis tarsi išprotėjusiems... Žaidėme toliau, nors prieš tokias komandas kaip „West Brom“ nėra lengva žaisti.

Rungtynių pabaigoje mums reikėjo Alissono, kad pašalintume problemą. Tas neįtikėtinas smūgis galva... Nieko panašaus nesu matęs per savo karjerą. Beprotybė.

Pagalvojau: „Ar nėra čia kokios nors klaidos?“ Mačiau įvartį, bet galvojau, kad to negali būti. Buvau šokiruotas. Atsisukau ir paklausiau: „Mes įmušėme?“ – pasakojo J. Kloppas.

Šį pergalė leido „Liverpool“ likti kovoje dėl vietos kitų metų Čempionų lygoje.

Alison Becker with a goal that could take Liverpool to champions league what a header pic.twitter.com/s3gYBa3vvY