Klay Thompsonas per treniruotę pataikė 70 tritaškių iš eilės

35 metų 196 cm ūgio amerikietis tai tik dar kartą įrodė treniruotės metu.

Snaiperis pataikė net 70 tritaškių iš eilės.

865 rungtynes NBA sužaidęs krepšininkas karjeroje tritaškius realizuoja net 41 proc. taiklumu. Geriausiai jis tai darė 2017-2018 metų sezone, kai tikslą pasiekė 44 proc. tolimų metimų.

Praeitą sezoną K. Thompsonas per vidutiniškai 27 minutes fiksavo 14 taškų, 3,4 atkovoto kamuolio ir 2 rezultatyvių perdavimų vidurkius, o tritaškius metė 39 proc. tikslumu.

Klay just made 70 threes in a row.



What on earth. (via @Cbrickley603) pic.twitter.com/ZuEvhVcVvk