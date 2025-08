Kitokią taktiką pasirinkęs Norrisas iškovojo pergalę Vengrijoje, Leclerco greitis drastiškai krito

Monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“) po gero starto išlaikė pirmą vietą, australas Oscaras Piastri („McLaren“) liko antras, o štai britas Lando Norrisas („McLaren“) prarado dvi pozicijas ir krito net į 5-ą vietą – jį aplenkė tautietis George‘as Russellas („Mercedes“) bei Ispanijos veteranas Fernando Alonso („Aston Martin“).

Geriausių ketverte F. Alonso išsilaikė tik porą ratų – netrukus L. Norrisas susigrąžino poziciją.

Ch. Leclercas, O. Piastri ir G. Russellas panašiu metu suko į boksus ir rinkosi kietas padangas, o L. Norrisas trasoje išbuvo bent 11 ratų ilgiau už kitus lyderius.

Ch. Leclerco tempas staiga krito po antro sustojimo, kai jam buvo uždėtas kitas kietų padangų komplektas. O. Piastri tuo pasinaudojo ir nesunkiai aplenkė monakietį.

L. Norrisas, skirtingai nei visi kiti lyderiai, rinkosi ne dviejų, o vieno sustojimo taktiką. Kietos padangos ant brito bolido atlaikė paskutinius 40 ratų, o desperatiški O. Piastri bandymai aplenkti britą buvo nesėkmingi.

We were 10cm away from a Russell, Leclerc, Alonso podium pic.twitter.com/GP6oYHJQpC — Matt Gallagher (@MattP1Gallagher) August 3, 2025

Ch. Leclerco tempas lenktynių pabaigoje taip krito, kad jis net neišlaikė trečios vietos, kurią po įtemptos kovos užleido G. Russellui. Ch. Leclercas dar gavo 5 baudos sek. už savo veiksmus prieš G. Russellą, bet tai monakiečio pozicijos nepakeitė.

GEORGE RUSSELL WITH THE MOVE ON LECLERC TO GET INTO P3!#HungarianGP @AlwaysRaceDay pic.twitter.com/ceFoW7Q6N8 — Mr Matthew CFB (@MrMatthew_CFB) August 3, 2025

Ch. Leclercas radijo ryšiu skundėsi, kad buvo galima rasti išeitį, kaip išspręsti problemas, tačiau taip ir nebuvo atskleista, kas iš tiesų nutiko „Ferrari“ bolidui.

I don’t think I’ve ever seen a radio graphic that long 😭😭😭 free charles leclerc pic.twitter.com/oeu7DcuJkY — Maude (@schumihoney) August 3, 2025

Puikiai pasirodė F. Alonso, išlaikęs 5-ą vietą. Sužibėjo ir jaunasis brazilas Gabrielis Bortoleto iš „Sauber“, iškovojęs 6-ą poziciją – tai jo karjeros rekordas.

Labai blankiai visą savaitgalį atrodė „Red Bull“ komanda. Olandas Maxas Verstappenas finišavo vos 9-as, o japonas Yuki Tsunoda – 17-as. Be taškų liko ir antrasis „Ferrari“ pilotas britas Lewisas Hamiltonas, kuris po nesėkmės kvalifikacijoje finišavo 12-as. Nežibėjo ir antrasis „Mercedes“ pilotas italas Kimi Antonelli, pelnęs vieną taškelį už 10-ą poziciją.

Vengrijos GP lenktynių rezultatai:

O. Piastri (284 taškai) persvara prieš L. Norrisą (275) sumažėjo iki 9 taškų. Trečias liko M. Verstappenas (187). Konstruktorių įskaitoje „McLaren“ (559) jau seniai neturi rimtų konkurentų, o dėl antros vietos kovoja „Ferrari“ (260) bei „Mercedes“ (236).

Vengrijos GP lenktynes sekmadienį nuo 22 val. bus galima žiūrėti per TV6 kanalą.

Dabar čempionate bus paskelbta trumpa vasaros pertrauka. Kitos lenktynės rugpjūčio 31 d. vyks Nyderlanduose.